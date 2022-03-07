Emine Yanıkoğlu'nun katiline müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Emine Yanıkoğlu'nun katiline müebbet hapis cezası

07.03.2022 16:44
Emine Yanıkoğlu'nun katiline müebbet hapis cezası

Başkentte şiddet nedeniyle babaevine dönen eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalı tüfekle öldüren Soner Yanıkoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı.

Başkentte şiddet nedeniyle babaevine dönen eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalı tüfekle öldüren Soner Yanıkoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktul Emine Yanıkoğlu'nun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Soner Yanıkoğlu ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır edildi.

Mahkeme başkanı, önceki celsede savcının esas hakkındaki mütalaasını sunduğunu belirterek, sanıktan buna ilişkin savunmasını istedi.

Eşini öldürme niyetinin olmadığını, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen sanık Yanıkoğlu, "Öldürme niyetim olsaydı eve ilk gittiğimde silah yanımda olurdu. İkinci gidişimde arkadaşıma satmak için silahı yanıma almıştım. Eşim bana ağır hakaretlerde bulununca kendimi kaybettim." dedi.

Taraf avukatlarının da beyanını alan mahkeme, ardından kararını açıkladı.

Buna göre sanık, "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapse çarptırıldı. Hakkında takdiri indirim uygulanan sanığın cezası "müebbet hapse" çevrildi.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Olayın geçmişi

Keçiören ilçesinde Soner Yanıkoğlu (22), şiddet nedeniyle babaevine dönen eşi Emine Yanıkoğlu'nu (20) eve geri gelmesi amacıyla ikna için kayınpederine gitmişti. Emine Yanıkoğlu, eve dönmeyeceğini söyleyerek eşyasını istemiş, eşyayı getirme bahanesiyle 30 Temmuz 2021'de tekrar kayınpederinin evine giden Soner Yanıkoğlu, çantadaki pompalı tüfekle ateş ederek eşini öldürmüştü.

Tutuklanan Yanıkoğlu hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Ankara, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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