Son dakika haber: 2020'de araç ve konut sektörüne 50 bin talep kazandırdı - Son Dakika

Son dakika haber: 2020'de araç ve konut sektörüne 50 bin talep kazandırdı

22.12.2020 14:21
Son dakika haber: 2020'de araç ve konut sektörüne 50 bin talep kazandırdı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı Çevre ve Şehircilik panelinde şirketin 2020 yılını değerlendirdi.

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı Çevre ve Şehircilik panelinde şirketin 2020 yılını değerlendirdi. Panelde konuşan Üstün, 2020 yılında yapılan kayıtlarla konut ve araç sektörüne 50 bin yeni talep kazandırdıklarını söyledi.

İstanbul'da düzenlenen Çevre ve Şehircilik paneline katılan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, pandeminin etkisinde geçen 2020 yılını değerlendirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılışını yaptığı panelde konuşan Üstün, şirket olarak atılan doğru adımlar ve hayata geçirilen dijital yatırımlarla bu dönemi başarılı geçirdiklerini anlattı. Konut ve araç finansmanında Eminevim ile 2020'de 23 bine yakın teslimat gerçekleştirdiklerini ifade eden Üstün, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmak isteyen 50 bini aşkın kişinin Eminevim'e başvurduğunu, 2020 yılında gelen bu talebin araç ve konut pazarına kazandırıldığını belirtti. Gelecek yıl yüzde 20'nin üzerinde bir talep beklediklerini ifade eden Üstün, konut ve araç finansmanında başarılı bir alternatif olan faizsiz Elbirliği Sistemi'nin Türkiye ekonomisinde her geçen yıl daha büyük rol oynadığını dile getirdi.

Elbirliği Sistemi mevcut finansal araçlar içerisinde güçlü bir alternatif

Eminevim ile 30 yıldır faizsiz çözümler sunduklarını ifade eden Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, konut ve araç pazarında uygulanan Elbirliği Sistemi ile faizin ekonomiden aldığı payı yeniden ülke ekonomisine kazandırılmasında önemli bir rol oynadıklarını belirtti. Üstün, şöyle konuştu: "30 yıldır araç ve konut pazarında güvenle uyguladığımız faizsiz Elbirliği Sistemi, insanlara kendi imkanlarına uygun bir formül sunulduğunda aslında nasıl daha kolay ev veya araç sahibi olabileceklerini ortaya koyuyor. Katılımcılığı ve paylaşımcılığı esas alan Elbirliği Sistemi, mevcut finansal araçlar arasında, hem sunduğu düşük maliyet avantajı hem de faizsiz olması nedeniyle önemli bir finansal alternatif haline geldi. Yılda ekonomiye 4 milyar TL katkı sunan ve faizin aldığı payı ekonomiye yeniden kazandıran bu model sayesinde de bugüne kadar 175 bini aşkın insan, evine ve aracına kavuştu. 175 bin insanın her birini bir aile üyesi olarak düşündüğümüzde bugüne kadar toplamda 1 milyonu aşkın insanın hayatına doğrudan dokunmuş olduk."

2021'de 200 bininci teslimatı gerçekleştireceğiz

Panelde pandemi ile geçen 2020 yılını değerlendiren ve 2021 yılı hedeflerini anlatan Üstün, şunları söyledi: "2020 yılında Aralık ayı ile birlikte 23 bine yakın teslimat gerçekleştirmiş olacağız. Bu yılki teslimatlarımızı da 2019 yılına oranla yüzde 10 artırırken yaptığımız araç ve konut teslimatlarıyla da ülkemizin ekonomisine bir yılda 4 milyar TL'lik bir katkı sunmuş olacağız. Hedeflerimizi ve stratejilerimizi belirlediğimiz 2021 yılında da faizsiz Elbirliği Sistemi ile daha avantajlı çözümler sunmaya devam ederek 200 bininci teslimatı gerçekleştirmeyi ve ülke ekonomisine de 4.7 milyar TL'lik bir katkı sunmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL

Son dakika haber: 2020'de araç ve konut sektörüne 50 bin talep kazandırdı

Yönetim Kurulu, Murat Kurum, Türk Lirası, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 2020'de araç ve konut sektörüne 50 bin talep kazandırdı - Son Dakika


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