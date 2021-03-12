Eminevim 300 milyon TL sermaye gücüyle uyum sürecine hazır - Son Dakika

Eminevim, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve şirketlere 100 milyon TL sermaye şartı getiren Tasarruf Finansman Kanunu'nun altı aylık uyum sürecine 300 milyon TL sermaye gücüyle hazır olduğunu duyurdu.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşan Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'yla şirketlerin başvuru ve uyum süreci başladı. Şirketlerin kuruluş ve çalışma esasları ile finansman sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler içeren kanunla bazı yükümlülüklerin yanında 100 milyon TL'lik sermaye şartı da getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, 40'ı aşkın firmanın faaliyette olduğu sektörde 100 milyon TL'lik sermaye şartını şuan karşılayabilen tek firmanın Eminevim olduğunu vurgulayarak şirketin sermaye gücünün 300 milyon TL olduğunu kaydetti.

Yasayla birlikte başlayacak uyum sürecine en hazır firma olduklarını ifade eden Üstün, "Şirketlere tanınan altı aylık uyum sürecine Eminevim olarak bugüne kadarki 30 yıllık sürede edindiğimiz bilgi, deneyim ve tecrübelerimizle kurucusu olduğumuz sektörün en hazır firmasıyız. Tasarruf finansman şirketlerine getirilen 100 milyon liralık asgari sermaye tutarını da 300 milyon TL'lik sermaye gücüyle karşılayabilen tek firma konumundayız. Yaptığımız tüm bu hazırlıklarla kurucusu ve lideri olduğumuz sektörü yasayla birlikte daha iyi noktalara taşımaya ve ülkemizin ekonomisine güç katmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak 4 Mart 2021 tarihinde kabul edilen yasanın, uzun yıllara dayanan bir emeğin ürünü olduğunu belirten Üstün, " Faizsiz sistemin temelleri 1991 yılında merhum A. Emin Üstün tarafından atıldı ve yine yasal bir zemine oturtulması için A. Emin Üstün büyük çabalar sarf etti. Bugün geldiğimiz noktada 30 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşmesinden ve şirket olarak burada önemli bir pay sahibi olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. 300 milyon liralık sermaye gücümüzün yanı sıra kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapımızı güçlendirerek her anlamda hazırlıklarımızı tamamlamış bir şirket olarak başlayacak yeni dönemde de sektöre öncülük etmeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.