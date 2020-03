Eminevim başarılı çalışanlarını ödüllendirdi

Eminevim, şirketin kurucusu merhum Emin Üstün adıyla ilk kez düzenlediği Emin Üstün Başarı Ödülleri'nde başarılı çalışanlarını ödüllendirdi.

Ödül töreninde konuşan Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, kalıcı başarı için çalışan memnuniyetinin ön planda tutulduğunu belirterek, "29 yıldır faizsiz Elbirliği Sistemi ile ev ve araç pazarında hizmet veriyoruz. Hızlı bir büyüme içinde olduğumuz son iki yılda şirket ihtiyaçları doğrultusunda çalışan sayımızı yüzde 120 artırdık. Bugün Türkiye'nin en fazla istihdam yapan şirketlerinden biri olarak iki bin kişilik dev bir aile haline geldik. 29 yılda imza attığımız büyük başarıları, nitelikli insan kaynağımızla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Ödül törenin Emin Üstün adıyla gelenekselleşeceğini belirten Üstün şunları söyledi:

"Her yıl kurucumuz merhum Emin Üstün'ün katılımıyla düzenlediğimiz başarı ödülleri törenimizi, ilk defa onsuz ancak ona duyduğumuz derin özlemle gerçekleştiriyoruz. Biz de, Türkiye'de faizsiz bir sektör kuran, yüz binlerce insana umut olan, başarıları ve kişiliği ile iş dünyasında kalıcı bir iz bırakan merhum Emin Üstün'ün adını, Emin Üstün Başarı Ödülleri Töreni ile uzun yıllar yaşatmak, başarı felsefesini anlatmak istiyoruz. Bu amaçla birincisini düzenlediğimiz ödül törenimizi geleneksel hale getirerek her yıl gerçekleştireceğiz. Emin Üstün, alınacak her ödülle onun izinden giden, başarı geleneğini sürdürecek çalışanlarımıza ilham olmaya devam edecek."

29 yılda imza attıkları büyük başarıları, nitelikli insan kaynağına borçlu olduklarını hatırlatan Üstün, "Düzenlediğimiz törende de bu başarıyı ödüllendirdik, çünkü şirket kültürümüzde ve İK politikamızda başarıyı takdir etme, ödüllendirme, çalışanların mutluluğunu ve memnuniyetini önemseme var. İşte bu amaçla şirketimizin, başarıya verdiği önemin bir göstergesi olarak düzenlediğimiz başarı ödülleri törenimizle çalışanlarımızı onurlandırıyoruz." şeklinde konuştu.

Ödül töreninde, şirket hedefleri ve müşteri memnuniyetlerinde fark yaratan, performansları başarılı bulunan 69 çalışan, şirketin yönetim kurulu üyelerinin elinden ödüllerini aldı. Törene şirketin yönetim kurulu üyeleri, bölge yöneticileri ve çalışanları katıldı.