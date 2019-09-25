Son Dakika Haberleri: Eminevim bir günde üç yeni şube açtı
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Eminevim bir günde üç yeni şube açtı

1 saat önce

Türkiye'de Elbirliği Sistemi'yle faizsiz ev ve araç sahibi yapan Eminevim, üç yeni şubeyi daha hizmete açtı.

Eminevim bir günde üç yeni şube açtı, System.String[]

Türkiye'de Elbirliği Sistemi'yle faizsiz ev ve araç sahibi yapan Eminevim, üç yeni şubeyi daha hizmete açtı.


Aynı günde açılışları yapılarak hizmete giren Siirt, Konya ve Kayseri'deki yeni şubelerle faizsiz sistemin sınırları Türkiye genelinde 109 farklı noktaya ulaştı.


Türkiye'de Elbirliği Sistemi'ni kuran ve uygulayan Eminevim, faizsiz sisteminin sınırlarını, açılışı yapılan yeni şubelerle ülke genelinde genişletmeye devam ediyor. Siirt, Konya ve Kayseri'de olmak üzere bir günde üç yeni şube açılışı gerçekleştiren firma, toplamda şube sayısını da 106'ten 109'e çıkardı.


Yönetim kurulu üyelerinin ve bölge müdürlerinin katıldığı açılışlarda ilkler de gerçekleşti. Siirt'te yapılan açılışla Eminevim Siirt'teki ilk şubesini açarken üç şubeyle hizmet verdiği Konya'da da dördüncü şubesini Kent AVM'de açtı. Yeni şube AVM'de hizmete giren ilk şube oldu. Bir diğer şube ise Kayseri'de hizmete girdi. Kayseri'nin üçüncü şubesi olarak açılan İstasyon şubesiyle Kayserililer faizsiz ev alma sisteminin sunduğu hizmetlerden kolayca yararlanması hedeflendi.


Bu yıl üst üste şube açılışları gerçekleştiren Eminevim, yıl sonuna kadar şube sayısını 120'ye çıkarmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kayseri, Türkiye, Konya, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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