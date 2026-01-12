Eminevim'de mağduriyet iddiası! Konut bedeli üzerinden komisyon alındı, ödeme eksik yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Emlak

Eminevim'de mağduriyet iddiası! Konut bedeli üzerinden komisyon alındı, ödeme eksik yapıldı

Eminevim\'de mağduriyet iddiası! Konut bedeli üzerinden komisyon alındı, ödeme eksik yapıldı
12.01.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Faizsiz konut vaadiyle binlerce vatandaştan organizasyon ücreti toplayan Eminevim hakkında yeni bir mağduriyet iddiası gündeme geldi. Bir vatandaş, konut bedeli üzerinden komisyonu eksiksiz ödemesine rağmen, ev alma aşamasında kendisine daha düşük bir ödeme dayatıldığını iddia etti.

Faizsiz konut vaadiyle binlerce vatandaştan organizasyon ücreti toplayan Eminevim dikkat çeken bir iddia ile gündeme geldi.

MAĞDURİYET İDDİASI

Bir vatandaş, sözleşme başında konut bedeli üzerinden komisyonu eksiksiz ödemesine rağmen, ev alma aşamasında kendisine çok daha düşük bir ödeme dayatıldığını öne sürdü.

SİSTEM FİİLEN İŞLEMEDİ

İddiaya göre, tüm taksitlerini düzenli şekilde ödeyen vatandaş, kendi bulduğu konut için Eminevim'in yönlendirdiği eksperin piyasa değerinin oldukça altında bir rapor hazırlamasıyla büyük bir şok yaşadı. Şirket yetkililerinin, bu bedelin üzerine "kesinlikle çıkılmayacağını" söylemesiyle, sözleşmede taahhüt edilen sistemin fiilen işlemediği ortaya çıktı.

YENİ BORÇLANMALAR DAYATILDI

Vatandaş, aradaki farkın kapatılması için kendisine farklı organizasyonlar üzerinden yönlendirmeler yapıldığını, aylar sürecek yeni borçlandırmaların dayatıldığını iddia etti.

Bu süreçte yoğun baskıya maruz kaldığını belirten mağdur, şubeye gittiğinde ise verilen sözlerin inkâr edildiğini ve "Artık yapılamıyor" gibi keyfi gerekçelerle kapıdan çevrildiğini dile getirdi.

ŞUBE YÖNETİMİNDEN SKANDAL SÖZLER

En dikkat çekici iddia ise şube yönetimiyle yapılan görüşmede yaşandı. Vatandaş, bir şube yetkilisinin "Bu şekilde herkese söyleniyor ama verilmiyor" şeklindeki ifadesiyle karşılaştığını öne sürdü. Bu sözlerin, sistemin baştan itibaren vatandaşı yanıltacak şekilde kurgulandığı iddiasını güçlendirdiği belirtiliyor.

Yaşananların açık bir güven ihlali olduğunu savunan mağdur vatandaş, ya kendisine verilen sözlerin yerine getirilmesini ya da baştan tahsil edilen komisyon bedelinin iade edilmesini talep ediyor. Eminevim'in bu iddialara nasıl bir açıklama getireceği ise merak konusu.

Ekonomi, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Eminevim'de mağduriyet iddiası! Konut bedeli üzerinden komisyon alındı, ödeme eksik yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü

19:01
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 19:10:38. #7.11#
SON DAKİKA: Eminevim'de mağduriyet iddiası! Konut bedeli üzerinden komisyon alındı, ödeme eksik yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.