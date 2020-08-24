Eminevim'in Jeep ödülü sahibini buldu - Son Dakika

Eminevim'in Jeep ödülü sahibini buldu

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Eminevim'in bir tavsiye kampanyası olarak başlattığı Jeep ödüllü kampanyanın hediye teslim töreni İstanbul'da gerçekleşti.

Eminevim'in Jeep ödülü sahibini buldu, System.String[]

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Eminevim'in bir tavsiye kampanyası olarak başlattığı Jeep ödüllü kampanyanın hediye teslim töreni İstanbul'da gerçekleşti. Çekiliş sonucu ödül almaya hak kazananların hediyelerini aldığı törende, büyük ödül olan Jeep hediyesinin sahibi ise Erdoğan Dinç oldu. Dinç, düzenlenen törenle anahtarını teslim aldı.

Türkiye'de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim'in Jeep ödüllü büyük kampanyasının kazananları, özel bir törenle hediyelerine kavuştu. Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen etkinlikte, kampanyanın büyük ödülü olan bir adet Jeep Renegade başta olmak üzere Samsung TV, Playstation, ipad ve iphone gibi ödüller, Eminevim'i tavsiye ederek Haziran ayında noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda ödül almaya hak kazananlara teslim edildi. Talihlilere hediyelerinin Emin Grup Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından verildiği törende, Çorum'dan kampanyaya katılan ve Jeep ödülünün kazananı olan 56 yaşındaki emekli öğretmen Erdoğan Dinç, büyük heyecanla beklediği Jeep'in anahtarını törende teslim aldı.

Eskiyen aracını değiştirecekti, Jeep'in sahibi oldu

Anahtar teslim töreninin ardından duygularını paylaşan Erdoğan Dinç, yaşadığı mutluluğu anlattı. Eminevim'e eski model aracını yenilemek için başvurduğunu dile getiren Dinç, hayatı boyunca faize karşı bir anlayışa sahip olduğunu ve faizsiz Elbirliği Sistemi'ne güven duyarak katıldığını, bu kampanya vesilesiyle de Jeep ödülünü kazanmaktan büyük mutluluk yaşadığını belirterek Eminevim'e teşekkür etti.

Eminevim Türkiye ekonomisinin faizsiz güç kaynağı

Törenin açılışında konuşan Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal ise şunları söyledi: "Gerçekleştirdiğimiz bu törenle 11 ay önce başlayan büyük kampanyamızı neticelendirdik. Bu vesileyle hediyelerine kavuşan ailelerin mutluluklarına ve heyecanlarına şahit olduk. 30 yıl önce yola çıktığımız günden bugüne 165 bini aşkın kişiyi ev ve araç sahibi yaparak nice mutlulukları paylaştık. Bugün de Türkiye'de faizsiz bir hayat idealini gerçekleştirmeyi, kendine misyon edinmiş bir şirket olarak, faiz yüzünden ev ve araç sahibi olamayan yüz binlerce insanın hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyoruz. Hayatına dokunduğumuz bir milyonu aşkın kişi ve elbirliğinin gücünü hissettirdiğimiz milyonlarca insan Eminevim çatısı altında ihtiyaçlarına kavuşuyor. Bu anlamda her ay 6 binden fazla başvuru alabilen, ayda ise yaklaşık 2 bin 500 ev ve araç teslimatı gerçekleştirebilen Eminevim, 30 yılda hem insanımızın ihtiyaçlarını faizsiz karşılarken hem de sağladığı katkılarla ülkemizin ekonomisinin içinde faizsiz bir güç kaynağı olarak ayrı bir yer edinmiştir."

2020'de hedef 4 milyar TL'lik ekonomi katkı

Törende 2020 yılı sonuna kadar ki hedefleri de açıklayan Mustafa K. Daldal, şöyle devam etti: "Verdiğimiz hizmetlerle ülkemizin ekonomisine yılın ilk 6 ayında 1.980 milyar TL'lik katkı sunduk. Yılın ikinci yarısında da yapmayı hedeflediğimiz 15 bine yakın teslimatla ekonomiye 2.1 milyar TL'lik bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Böylelikle, 2020 yılını 4 milyar TL düzeyinde bir ekonomik katkı ile kapatmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Elbirliği Sistemi'nin global bir zemine oturtulması, uluslararası alanda da hizmet verebilecek bir yapıya dönüşmesinin hazırlığını da yapıyoruz. 30 yıllık sürede kendini ispatlamış, her zorluğun altından başarıyla kalkabildiğini kanıtlamış olan faizsiz Elbirliği Sistemi ile uluslararası alanda da faizsiz bir modelin öncüsü olmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL

İstanbul, Eylül, Jeep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:03

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eminevim'in Jeep ödülü sahibini buldu - Son Dakika

Son Dakika

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