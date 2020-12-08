Eminevim iş süreçleri yönetimini SAP ile dijitalleştirdi - Son Dakika

Eminevim iş süreçleri yönetimini SAP ile dijitalleştirdi

08.12.2020 10:23
Eminevim iş süreçleri yönetimini SAP ile dijitalleştirdi, System.String[]

Akıllı işletme modeline dönüşüm adımlarını hızlandıran Eminevim, iş yönetim süreçlerini yeni nesil ERP uygulaması SAP S/4HANA ile dijitale taşıdı.

Akıllı işletme modeline dönüşüm adımlarını hızlandıran Eminevim, iş yönetim süreçlerini yeni nesil ERP uygulaması SAP S/4HANA ile dijitale taşıdı. İş yönetimi süreçlerinde standardizasyonu sağlayan, maliyetleri azaltarak sağlıklı performans takibini etkin hale getiren SAP S/4HANA ile şirket, global hedefler doğrultusunda daha verimli büyümeyi ve yenilikçi ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor.

Türkiye'de araç ve konut pazarında faizsiz finansman modeli Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, hizmet kalitesini artırarak müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine daha hızlı yanıt verecek dijital dönüşümün adımlarını hızlandırdı. Bu kapsamda dijitalleşmenin getirdiği avantajları daha fazla kullanabilmek amacıyla 2019 yılında başlatılan büyük dönüşümün ilk adımı, yeni nesil ERP uygulaması SAP S/4HANA ile atıldı. İş yönetimi süreçlerine yeni nesil teknolojileri entegre etmek, finansal süreçlerin yönetimi ve standardizasyonu sağlayarak kaynakların daha verimli şekilde yönetmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında şirketin iş süreçleri SAP S/4HANA ile dijitale taşındı. Yapılan geçişle şirket, S/4HANA teknolojisinin sunduğu deneyimlerden ve çözümlerden yararlanarak hizmet kalitesini yenilikçi teknolojilerle artırmayı hedefliyor. Geçiş projesinin tamamlanmasıyla beraber Emin Grup Yönetim Kurulu açıklamalarda bulundu.

Yenilikçi ihtiyaçlara yeni nesil teknolojilerle cevap verecek

Hızlı bir büyümenin ve büyümenin getirdiği bazı ihtiyaçların, yeni teknolojilere olan gereksinimleri kaçınılmaz hale getirdiğini belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, şirketin dijital alanda yürüttüğü çalışmaları şöyle anlattı: "Bilgi teknolojilerinde CobiT'i esas alarak olgunluk seviyemizi önemli oranda artırmak ve tüm bilgi teknolojileri süreçlerimizi bu esas doğrultusunda yeniden yapılandırmak, son iki yıldır çok önem verdiğimiz ve vermeye devam edeceğimiz kritik bir odak alanımız oldu. Bu konuda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bununla beraber geleneksel sistemlerin yetersiz kaldığı bu noktada Türkiye'de 128 şube ile hizmet veren bir şirket olarak biz de günümüzün gerekli koşullarını uygulayarak şirketimizi geleceğe hazır ediyoruz. Bugün de akıllı işletme olma vizyonumuz doğrultusunda bir adım daha attık ve başarısı tüm dünyada kabul görmüş ERP uygulaması SAP S/4HANA ile dijital dönüşümü gerçekleştirdik. Global bir marka olma yolunda attığımız bu adımla kendimizi geleceğe hazır hale getirirken şirket olarak yenilikçi ihtiyaçlara daha hızlı karşılık verebileceğiz."

SAP S/4HANA teknolojisine geçişin başarıyla gerçekleştiğini belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, dünyadaki dönüşüme uyum sağlama gerçeğiyle hareket ettiklerini ifade ederek, "Daha güçlü olmak, Türkiye'de ve dünyada rekabetçi gücümüzü artırabilmek için dijitalleşmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda da hizmet kalitemizi artıracak SAP S/4HANA teknolojileriyle önemli bir adım attık ve dijital yolculuğumuzda önemli bir aşama kaydettik. Kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, hata oranını en aza düşüren ve pek çok işlemi otomatik hale getiren SAP S/4HANA modelinin sürdürülebilir bir büyüme için katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Büşra Üstün ise "Yaklaşık 11 ay gibi bir sürede tüm iş süreçlerimizi SAP sistemine taşıdık ve pek çok açıdan önemli katkılar sağlayan bu modeli kendi sistemimize entegre ederek aktif hale getirdik. İş süreçlerimizde hız, esneklik ve kolaylık sağlayarak, gereksiz iş yükünü önleyip verimliliği artıran SAP S/4HANA ile güçlü bir dijital altyapıya kavuşmuş olduk. Günümüzün ihtiyaçlarına göre yeni nesil teknolojileri sistemlerimize entegre etmeye ve onlardan daha çok yararlanmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Eminevim iş süreçleri yönetimini SAP ile dijitalleştirdi
Eminevim iş süreçleri yönetimini SAP ile dijitalleştirdi
Eminevim iş süreçleri yönetimini SAP ile dijitalleştirdi

Yönetim Kurulu, Türkiye, konut, Nesil, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eminevim iş süreçleri yönetimini SAP ile dijitalleştirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan Çin aşısıyla ilgili eleştirilere sert yanıt: Türkiye bu kadar zavallı mı? 5. kattan düşen 2 yaşındaki Elvan ağır yaralandı, annesi gözyaşlarına boğuldu Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Ahmet Çakar, Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'ı açık açık tehdit etti Kısıtlama saatinde uyuşturucu almaya çıkan kadın, cezadan kaçamadı Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Kılıçdaroğlu ankette son sırada kaldı Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin
Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı         
10:19
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı         
09:37
Emniyetten internet alışverişlerinde Emniyetten internet alışverişlerinde "oltaya gelmeyin" uyarısı: Mutlaka güçlü şifre kullanılmalı         
09:31
İki kadın, banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri evleri soydu İki kadın, banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri evleri soydu         
09:23
Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan "Ermeni taburu", Türkiye'de canlı bomba eylemleri için hazırlık yapıyor         
08:44
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor 31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor         
06:18
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi         
22:22
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
"Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı         
20:06
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun         
19:05
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 10:32:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eminevim iş süreçleri yönetimini SAP ile dijitalleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei