Eminevim, kendi yöneticilerini kendisi yetiştirecek - Son Dakika
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Eminevim, kendi yöneticilerini kendisi yetiştirecek

6 saat önce

Faizsiz finans sisteminin kurucusu Eminevim, insan kaynakları politikasında yeni bir projeye imza atarak yönetici yetiştirme programını hayata geçirdi.

Eminevim, kendi yöneticilerini kendisi yetiştirecek, System.String[]

Faizsiz finans sisteminin kurucusu Eminevim, insan kaynakları politikasında yeni bir projeye imza atarak yönetici yetiştirme programını hayata geçirdi.


Türkiye'de istihdama önemli katkılar sunan Eminevim, büyüyen şirket yapısı doğrultusunda yönetici ihtiyacını karşılayacak önemli bir eğitim projesini başlattı. Özel bir üniversite ile iş birliği ile gerçekleştirilen ve şirket içindeki çalışanların liderlik, kişisel farkındalık ve mesleki yetkinlikler bakımından değerlendirildiği programda, seçilen adayların eğitim süresi boyunca yöneticiliğe hazırlanması sağlanıyor.


Geleceğin Yöneticileri adıyla başlatılan ve 5 ay süren yönetici yetiştirme programının ilk mezunları düzenlenen özel törende sertifikalarını aldı. Yönetici adaylarının yanı sıra Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, yönetim kurulu üyeleri ve akademisyenlerinin katıldığı törende, eğitim programını başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alan 17 yönetici adayının yeni kariyer yolculuğu başladı.


"Şirketimizin en büyük yatırımı insan kaynağıdır"


Düzenlenen törende konuşan Sefa Üstün, şirket olarak insan kaynağına verilen önemi ve gerçekleştirilen programın amacını şöyle açıkladı: "İnsan kaynağı şirketimiz için en büyük yatırımdır. Yönetim ve liderlik becerileri gelişmiş çalışanlara sahip olmak ise günümüzdeki en önemli ihtiyaçlarından birisidir. İşte biz de Emin Grup olarak, bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Geleceğin Yöneticileri programıyla, bünyemizdeki önemli yetenekleri kazanarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz yönetici adaylarımızı yetiştirerek, iş dünyasındaki rekabet gücünde fark oluşturmayı amaçladık. Uyguladığımız bu programla büyüme planlarımız doğrultusunda ihtiyaç duyulan yönetici ihtiyacını kendi içimizden karşılamanın yanı sıra bir yönetici havuzumuzun da oluşmasını sağladık. Bugün de ilk kez düzenlenen programımızın birincisini tamamlamış olduk ve başlattığımız programla kendi şirket bünyemizden 17 yönetici adayı kazandık. Programı başarıyla tamamlayan 17 arkadaşımızın yeni kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum." - İSTANBUL

Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:21 Kaynak: İHA
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