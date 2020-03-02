Eminevim, kendi yöneticilerini kendisi yetiştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Eminevim, kendi yöneticilerini kendisi yetiştiriyor - Son Dakika Ekonomi

Eminevim, kendi yöneticilerini kendisi yetiştiriyor

7 saat önce

Eminevim, insan kaynakları politikasında başarılı bir projeye imza atarak hayata geçirdiği yönetici yetiştirme programı ilk mezunlarını verdi.

Eminevim, kendi yöneticilerini kendisi yetiştiriyor, System.String[]

Eminevim, insan kaynakları politikasında başarılı bir projeye imza atarak hayata geçirdiği yönetici yetiştirme programı ilk mezunlarını verdi.

Eminevim'in açıklamasına göre, şirketin 5 ay önce Geleceğin Yöneticileri ismiyle başlattığı, yönetici ihtiyacını karşılayacak eğitim projesinin ilk mezunları için sertifika töreni düzenledi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ve şirket içindeki çalışanların liderlik, kişisel farkındalık ve mesleki yetkinlikler bakımından değerlendirildiği programda, seçilen adayların eğitim süresi boyunca yöneticiliğe hazırlanması sağlanıyor.

İlk mezunlar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen özel törende sertifikalarını aldı. Yönetici adaylarının yanı sıra Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, yönetim kurulu üyeleri ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi akademisyenlerinin katıldığı törende, eğitim programını başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alan 17 yönetici adayının yeni kariyer yolculuğu başladı.


"Şirketimizin en büyük yatırımı insan kaynağıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, insan kaynağına olan yatırımı çok önemsediklerini belirterek, yönetim ve liderlik becerileri gelişmiş çalışanlara sahip olmanın bugünün en önemli ihtiyaçlarından olduğunu bildirdi.

Emin Grup olarak, bu doğrultuda Geleceğin Yöneticileri programını hayata geçirdiklerini kaydeden Üstün, şu bilgileri verdi:

"Bu programla, bünyemizdeki önemli yetenekleri kazanarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz yönetici adaylarımızı yetiştirerek, iş dünyasındaki rekabet gücünde fark oluşturmayı amaçladık. Uyguladığımız programla büyüme planlarımız doğrultusunda ihtiyaç duyulan yönetici ihtiyacını kendi içimizden karşılamanın yanı sıra bir yönetici havuzumuzun da oluşmasını sağladık. Bugün de ilk kez düzenlenen programımızı birincisini tamamlamış olduk ve başlattığımız programla kendi şirket bünyemizden 17 yönetici adayı kazandık."

CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:04 Kaynak: AA
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