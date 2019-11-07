Son Dakika Haberleri: Eminevim öğretmenleri 22 ayda ev sahibi yapacak
Son Dakika Ekonomi Eminevim öğretmenleri 22 ayda ev sahibi yapacak

Eminevim öğretmenleri 22 ayda ev sahibi yapacak

7 saat önce

Öğretmenlerin ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Eminevim, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırladığı özel kampanyalarla kutluyor.

Eminevim öğretmenleri 22 ayda ev sahibi yapacak, System.String[]

Öğretmenlerin ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Eminevim, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırladığı özel kampanyalarla kutluyor.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, kasım ayında ev sahibi olmak için başvuru yapan öğretmenler, Erken AL- Erken Öde kampanyası ile 22 ayda ev sahibi olabilecek ve iki yıldan daha kısa bir sürede almak istediği eve kavuşabilecek.

Uygun maliyetli seçenekleri tercih etmek isteyen öğretmenler için de sınırlı kontenjanla ikinci bir kampanya sunan Eminevim, daha ekonomik özelliklere sahip kampanya ile 29 ayda ev sahibi olma fırsatı da sunulacak.

Ev alırken faizsiz sistemin kolaylıklarından yararlanabilecek olan öğretmenler, kendi belirleyecekleri taksitlerle, Türkiye'nin her yerinden istedikleri evi alabilme fırsatına sahip olabilecek. Bu özel kampanyalardan tüm öğretmenler yararlanabilecek.

Kasım ayında öğretmenlere ayrıcalık tanıyan Eminevim, araç almak isteyen öğretmenleri de unutmadı. Bu aya özel araç alımlarındaki peşinatları düşüren Eminevim, araba alma hayalini kasımda gerçeğe dönüştürmek isteyen öğretmenler için yüzde 10 olan peşinat oranını yüzde 2'ye çekti ve faizsiz taksitlerle istedikleri araca sahibi olmayı kolaylaştırdı.

29 yıllık tecrübeyle 150 bine yakın kişiyi ev ve araç sahibi yapan Eminevim'in öğretmenler için hazırladığı kampanyaları kasım ayı boyunca devam edecek.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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