Eminevim sponsoru olduğu "Bir Düş Gördüm" filmi Brezilya'da yarışacak

Eminevim, ana sponsoru olduğu "Bir Düş Gördüm" filmi ekim ayında başlayacak Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak.

Emin Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Eminevim, sosyal sorumluluk bilinciyle katkı sağladığı kültür, eğitim ve spor alanlarından sonra desteğini beyaz perdeye taşıdı.

Toplumsal ve ailevi değerlere yönelik güçlü mesajlar içeren, bu yönüyle oldukça dikkati çeken Bir Düş Gördüm (In My Dream) filminin ana sponsorluğunu üstlenen Eminevim, verdiği sponsorluk desteğiyle filmin ulusal ve uluslararası festivallerden ödülle dönmesine katkı sağladı.

Hafıza kaybı yaşadığı bir trafik kazası sonrası ailesini kaybeden ve sahiplenen dedesinin yanında yeni bir hayata başlayan dokuz yaşındaki bir çocuğun hayatının anlatıldığı film, son katıldığı 5. İskandinav Uluslararası Film Festivali'nde iki ödülle dönmüştü.

Ekim ayında başlayacak Brezilya'daki Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nde Eminevim ana sponsorluğunda yarışacak olan, senaristliğini ve yönetmenliğini Murat Çeri'nin üstlendiği film, gelecek yıl vizyonda sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

"Değerlerimize uygun kültürel alandaki girişimleri destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Daldal, Türkiye'nin kalkınması için her alanda girişimi desteklemeye önem veren bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, eğitim, sanat ve spor alanlarında sağlanacak başarıların da bu kalkınmanı bir parçası olarak gördüklerini aktardı.

Daldal, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır başta eğitim olmak üzere sporda, sanatta ve daha birçok alanda verilen destekler de şirketimizin sahip olduğu bu anlayışı yansıtıyor. Başta toplumsal ve ailevi değerler olmak üzere bu değerlere önem veren başarılı girişimleri destekleyen bakış açımızla sponsor olduğumuz Bir Düş Gördüm sinema filmi de kazandığı uluslararası başarılarla ülkemizin de tanıtımında pay sahibi oldu. Ailevi değerlere önem veren yönüyle öne çıkan ve desteğimizle Brezilya'daki Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak olan filmimizin güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum."

Yönetmen Murat Çeri ise filmin festivallerde yakaladığı başarının ardında birçok faktör bulunduğunu belirterek, "Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Anadolu insanımızın yardımlaşma kültürünü yansıtan elbirliği ruhu oldu. Zorlu şartlarda Bolu'da çekimlerine başladığımız film, başta Eminevim olmak üzere muhtarında STK'sına, evini bize açan ailelerden kamu kurumlarına kadar herkesin elbirliği yaparak ortaya çıkmasına vesile olduğu bir film. Burada kimi kalbiyle, kimi emeğiyle kimi de maddi imkanlarıyla filme el verdi ve hepimizi gururlandıran sonuçlar alan bir film ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Eminevim'in kurucusu merhum Emin Üstün'ün projeyi beğenerek destek olmayı kabul ettiğini belirten Çeri, bu sayede kendisinin ilk uzun metrajlı filme imza attığını kaydetti.