Son Dakika Haberleri: Eminevim, TÖSSFED'in ana sponsoru oldu
Son Dakika Ekonomi Eminevim, TÖSSFED'in ana sponsoru oldu - Son Dakika Ekonomi

Eminevim, TÖSSFED'in ana sponsoru oldu

6 saat önce

Eminevim, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) ana sponsor oldu.

Eminevim, TÖSSFED'in ana sponsoru oldu, System.String[]

Eminevim, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) ana sponsor oldu.

Yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen anlaşmayla Eminevim, federasyona ve sporcularına gelecek yılın sonuna kadar destek verecek.

Ayrıca yapılan anlaşmayla, TÖSSFED Futbol Süper Ligi de "Eminevim Futbol Süper Ligi" adıyla oynanacak. Milli takımların seremoni eşofmanlarında da Eminevim'in logosu yer alacak.

Dünya Engelliler Günü, Türkiye, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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