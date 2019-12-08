Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Temel gayelerinin geçmişten geleceğe köprü kurmak olduğunu aktararak, "Yani hem burada geleneksel, kültürel değerlerimizi kardeşlerimize, öğrencilerimize yansıtabilmek hem de bugünün modern kültür ve sanatıyla bir farkındalık, zemin oluşturabilmek gençlerimize." şeklinde konuştu.