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Eminoğlu: "Amacımız hem burada geleneksel, kültürel değerlerimizi kardeşlerimize, öğrencilerimize...
6 saat önce
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Temel gayelerinin geçmişten geleceğe köprü kurmak olduğunu aktararak, "Yani hem burada geleneksel, kültürel değerlerimizi kardeşlerimize, öğrencilerimize yansıtabilmek hem de bugünün modern kültür ve sanatıyla bir farkındalık,...
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:25 Kaynak: AA
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Temel gayelerinin geçmişten geleceğe köprü kurmak olduğunu aktararak, "Yani hem burada geleneksel, kültürel değerlerimizi kardeşlerimize, öğrencilerimize yansıtabilmek hem de bugünün modern kültür ve sanatıyla bir farkındalık, zemin oluşturabilmek gençlerimize." şeklinde konuştu.
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