Son Dakika Haberleri: Eminoğlu: "Amacımız hem burada geleneksel, kültürel değerlerimizi kardeşlerimize, öğrencilerimize...
Son Dakika Güncel Eminoğlu: 'Amacımız hem burada geleneksel, kültürel değerlerimizi kardeşlerimize, öğrencilerimize... - Son Dakika

Eminoğlu: "Amacımız hem burada geleneksel, kültürel değerlerimizi kardeşlerimize, öğrencilerimize...

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Temel gayelerinin geçmişten geleceğe köprü kurmak olduğunu aktararak, "Yani hem burada geleneksel, kültürel değerlerimizi kardeşlerimize, öğrencilerimize yansıtabilmek hem de bugünün modern kültür ve sanatıyla bir farkındalık,...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Temel gayelerinin geçmişten geleceğe köprü kurmak olduğunu aktararak, "Yani hem burada geleneksel, kültürel değerlerimizi kardeşlerimize, öğrencilerimize yansıtabilmek hem de bugünün modern kültür ve sanatıyla bir farkındalık, zemin oluşturabilmek gençlerimize." şeklinde konuştu.

Eminoğlu: Amacımız hem burada geleneksel, kültürel değerlerimizi kardeşlerimize, öğrencilerimize...

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:25 Kaynak: AA
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