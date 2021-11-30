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Eminönü alt geçidin lodosla imtihanı - Son Dakika

Eminönü alt geçidin lodosla imtihanı

30.11.2021 12:00

Eminönü alt geçidin lodosla imtihanı Alt geçitte merdivenlerde oluşan yarıklardan deniz suyu aktığını söyleyen esnaf, İBB'den yardım bekliyor İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli lodos ve yağmur Eminönü'nde de hayatı olumsuz etkiledi.

Eminönü alt geçidin lodosla imtihanı

Alt geçitte merdivenlerde oluşan yarıklardan deniz suyu aktığını söyleyen esnaf, İBB'den yardım bekliyor

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli lodos ve yağmur Eminönü'nde de hayatı olumsuz etkiledi. Eminönü alt geçitte merdivenlerde oluşan yarıklardan deniz suyu aktı. Alt geçiti su basmaması için set oluşturan esnaf, İBB yetkililerinden çare bekliyor.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos ve yağmur bir çok ilçede olumsuzluğa neden oldu. Daha önce su baskınlarıyla gündeme gelen Eminönü alt geçidi de lodostan nasibini aldı. Alt geçide inen merdivenlerde zamanla oluşan yarıklardan lodosun da etkisiyle deniz suyu akmaya başladı. Esnaf alt geçidi su basmaması için çekpaslarla suyu giderlere itti. Suyun akışının durmaması nedeniyle merdivenin başına set kuran esnaf, İBB Beyaz Masa'yı defalarca aradığını dile getirdi. Alt geçit esnafı, merdivenleri kullanan yayalar için de büyük bir risk oluşturan durum için İBB yetkililerinden yardım bekliyor.

"Lodos 1 gün daha devam etse geçidi su basacak"

50 kere beyaz masayı aradıklarını ifade eden esnaf Gökhan Karakaya, "Her lodos estiğinde deniz seviyesi yükseldiğinde hep su akıyor. Defalarca uyardık. En az 50 defa Beyaz Masa'yı aradık. Geldiler. Burada denetleme yaptılar. Yapacaklarını söylediler. Hala yapmadılar. Az önce oradan su patladı. Lodos 1 gün daha devam etse geçidi su basacak. Az önce zabıta geldi. Resmini çekti. 'Bir çare bulun' dedik. Resmini çekip yukarıda çay içiyor. Dönerken yine resmini çekiyor. Derdimize çare olacak bir insan yok" dedi.

"Şu durum cinayete sebebiyet"

Vatandaşların merdivenden inerken düştüğünü söyleyen Karakaya, "En az 50 defa ben aradım. En 50 defa komşum aradı. Gelip bakıp gidiyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. Üstüne bir de insanlar düşüyor. Akşama kadar 10 kişi düşüyor. Birinin beynine gelse ölür. Şu durum cinayete sebebiyet. Burası insanların yaya yolu. Oradan su patladı. Bir su daha patlasa geçidi su basacak. Su basarsa esnaf biter" diye konuştu.

"Yarıklar oluştu"

Deniz suyunun aktığını dile getiren esnaf Emrullah Güneş, "Su denizden yükseliyor. Su olduğu gibi buraya geliyor. Yıllardan beri vardı. Şimdi daha da çoğaldı. Yarıklar oluştu. Giderleri kullanıyoruz. Giderler olmamış olsa su komple geçidi basar. İBB'yi de aradım. 'Bari kum torbalarını getirin de set oluşturalım' dedim. Kendi imkanlarımızla set kurduk" şeklinde konuştu.

Eminönü alt geçidin lodosla imtihanı
Eminönü alt geçidin lodosla imtihanı
Eminönü alt geçidin lodosla imtihanı
Eminönü alt geçidin lodosla imtihanı

İstanbul, Eminönü, Esnaf, Lodos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eminönü alt geçidin lodosla imtihanı - Son Dakika


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