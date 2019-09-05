Son Dakika Haberleri: Eminönü alt geçidindeki esnafa KOSGEB kredisi
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Eminönü alt geçidindeki esnafa KOSGEB kredisi

2 saat önce

İstanbul Valisi Yerlikaya ve KOSGEB Başkanı Uzkurt, şiddetli yağmurda su basan Eminönü alt geçidindeki esnafa gelecek haftadan itibaren faizini KOSGEB'in karşılayacağı kredileri kullanma müjdesi verdi.

Eminönü alt geçidindeki esnafa KOSGEB kredisi, System.String[]

İstanbul Valisi Yerlikaya ve KOSGEB Başkanı Uzkurt, şiddetli yağmurda su basan Eminönü alt geçidindeki esnafa gelecek haftadan itibaren faizini KOSGEB'in karşılayacağı kredileri kullanma müjdesi verdi.

İstanbul Valisi, Eminönü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:19 
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