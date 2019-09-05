Eminönü alt geçidindeki esnafa KOSGEB kredisi
2 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya ve KOSGEB Başkanı Uzkurt, şiddetli yağmurda su basan Eminönü alt geçidindeki esnafa gelecek haftadan itibaren faizini KOSGEB'in karşılayacağı kredileri kullanma müjdesi verdi.
İstanbul Valisi Yerlikaya ve KOSGEB Başkanı Uzkurt, şiddetli yağmurda su basan Eminönü alt geçidindeki esnafa gelecek haftadan itibaren faizini KOSGEB'in karşılayacağı kredileri kullanma müjdesi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:19
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