Eminönü alt geçidine sular böyle doldu
1 saat önce
İstanbul'u vuran sağanak yağışta sel sularının Eminönü alt geçidine dolma anı kameralara yansıdı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:23 Kaynak: İHA
'u vuran sağanak yağışta sel sularının Eminönü
alt geçidine dolma anı kameralara yansıdı.
İstanbul'u geçtiğimiz Cumartesi günü vuran sağanak yağış, özellikle Fatih Eminönü çevresinde etkili oldu. Sel sularının Eminönü'nde araçların kullandığı alt geçide dolma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yağmurla birlikte birikmeye başlayan sel suları, kısa sürede alt geçidi dolduruyor. - İSTANBUL
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