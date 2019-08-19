Son Dakika Haberleri: - Eminönü alt geçidine sular böyle doldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

- Eminönü alt geçidine sular böyle doldu

1 saat önce

- Eminönü alt geçidine sular böyle dolduİSTANBUL - İstanbul'u vuran sağanak yağışta sel sularının Eminönü alt geçidine dolma anı kameralara yansıdı.

- Eminönü alt geçidine sular böyle doldu
İSTANBUL - İstanbul'u vuran sağanak yağışta sel sularının Eminönü alt geçidine dolma anı kameralara yansıdı.
İstanbul'u geçtiğimiz Cumartesi günü vuran sağanak yağış, özellikle Fatih Eminönü çevresinde etkili oldu. Sel sularının Eminönü'nde araçların kullandığı alt geçide dolma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yağmurla birlikte birikmeye başlayan sel suları, kısa sürede al geçidi dolduruyor. Metrelerce yükselen suyun üzerinde selin getirdiği pisliklerin yüzdüğü görülüyor.
İstanbul, Eminönü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selin vurduğu Eminönü'nde esnaf, 150 bin lira zarara uğradı!
İstanbul'daki selde ölen Cici Baba'nın kimliği belli oldu Benzin ve motorine zam geldi 17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 19:41:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Eminönü alt geçidine sular böyle doldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]