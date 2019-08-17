Son Dakika Haberleri: EMİNÖNÜ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
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EMİNÖNÜ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

1 saat önce

EMİNÖNÜ alt geçitte su tahliye çalışmaları devam ediyor.

EMİNÖNÜ alt geçitte su tahliye çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı. Eminönü çarşısının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Alt geçicin su tahliye çalışmaları akşam saatlerinde de devam etti. Çarşıda esnaf, eşyalarını büyük poşetlerle dışarıya çıkardı. Çalışmaların gece boyunca da devam etmesi bekleniyor.
İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:51 Kaynak: DHA
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