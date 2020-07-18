EMİNÖNÜ İSKELESİ'NDEKİ UÇAN TEKMELİ SALDIRIYA SORUŞTURMA - Son Dakika

EMİNÖNÜ İSKELESİ'NDEKİ UÇAN TEKMELİ SALDIRIYA SORUŞTURMA

Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde tartıştığı kadına tekmeli saldırıda bulunan kadın hakkında, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Eminönü- Üsküdar Vapur İskelesi'nde tartıştığı kadına tekmeli saldırıda bulunan kadın  hakkında, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde önceki akşam saatlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle vapur bekleyen iki kadın arasında tartışma çıktı. Kadınlardan biri, turnike üzerinden atlayarak tartıştığı kadına tekme attı.  Saldırıya uğrayan ve Doğu Türkistanlı olduğu belirtilen kadının olayın ardından şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Üsküdar, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNÖNÜ İSKELESİ'NDEKİ UÇAN TEKMELİ SALDIRIYA SORUŞTURMA - Son Dakika
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