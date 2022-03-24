Eminönü-Kadıköy vapurunda yolculara ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından Karaköy-Eminönü- Kadıköy hattındaki "Fatih" vapurunda yolculara ilk yardım eğitimi verildi, acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından "22-28 Mart Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Haftası" kapsamında Karaköy-Eminönü-Kadıköy hattındaki "Fatih" vapurunda "İlk Yardım Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Beykoz Üniversitesi Afete Hazırlık Kulübü (BÜDAK) koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇ-DER) ile Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği de katkı sağladı.

Etkinlikte Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kadir Şeker ile ATAÇ-DER Başkanı Temel Kılınçlı, vapur yolcularına maketler üzerinde doğru ve etkili kalp masajı ve boğulma anında müdahale amaçlı Heimlich manevrasını anlattı. Eğitim çalışmasında bazı vapur yolcuları da uygulamalara katıldı.

"Doğru kalp masajı hayat kurtarır"

ATAÇ-DER Başkanı Temel Kılınçlı, yaptığı konuşmada, doğru kalp masajı ve ilk yardımın hayat kurtardığını söyledi.

"Basit ama doğru bilgilerle insanların hayatlarını kurtarabilirsiniz" mesajını topluma vermeyi hedeflediklerini belirten Kılınçlı, "Havada, karada ve denizde, hayatın ve insan yaşamının olduğu her yerde ilk yardım lazımdır." dedi.

Eğitime katılan yolculardan Adem Alkan, toplumun bu tür etkinliklerle bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Her an karşılaşabileceğimiz bir durum. Bu tür durumlarda ilk yardımı ne kadar bilirsek, bizim için o kadar hayat kurtarıcı olur." diye konuştu.

İlk yardım konusunda bilgisinin olmadığını söyleyen Bihter Yumak ise vapur yolcuğu yaparken böyle bir eğitime denk gelmesinin faydalı olduğunu söyledi.