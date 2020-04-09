Eminönü Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

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Eminönü Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı
1 saat önce
Eminönü'nde bulunan Yeni Galata Köprüsü, gemi geçişi ile bakım, onarım çalışmaları sebebiyle gece saatlerinde araç ve yaya trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.
Eminönü'nde bulunan Yeni Galata Köprüsü, gemi geçişi ile bakım, onarım çalışmaları sebebiyle gece saatlerinde araç ve yaya trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.
Eminönü'nde bulunan Fatih ve Beyoğlu ilçelerini birbirine bağlayan Yeni Galata Köprüsü, yapılacak olan bakım, onarım çalışmaları için araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kapatılan köprü, saat 02.30'da gemi geçişi için açıldı.
Saat 02.30 ile 03.30 arası olan Yeni Galata Köprüsünün trafiği Haliç Köprüsü üzerinden gerçekleştirildi.
Köprü gemi geçişinin ardından tekrar araç ve yaya trafiğine açılacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:42 Kaynak: İHA
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