Eminönü Meydanı boş kaldı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.

Dün 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Bugün meydanlarda, yollarda ve duraklarda dünkü yoğunluktan eser kalmadığı görüldü. Eminönü Meydanı'da boş kalan meydanlardan birisi oldu. Normalde insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu meydanda kısıtlamadan dolayı sessizlik hakim oldu. Boş kalan meydan ise havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan meydan ve yollarda polis ekipleri denetim noktaları oluşturarak kontrol sağlıyor.

-İHA-