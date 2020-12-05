Sirkeci ve Eminönü Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı - Son Dakika

Sirkeci ve Eminönü Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eminönü ve Sirkeci Meydanları boş kaldı. Gelen araçları ve vatandaşlar ise polis kontrolünden sonra ilerliyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kısıtlamalar duyurulmuştu. Dün 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05: 00'a kadar sürecek. Bugün meydanlarda, yollarda ve duraklarda dün ki yoğunluktan eser kalmadığı görüldü. Eminönü Meydanı'nda boş kalan meydanlardan birisi oldu. Normal zamanlarda insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu meydanda kısıtlamadan dolayı sessizlik hakim oldu. Boş kalan meydan ve yollarda polis ekipleri denetim noktaları oluşturarak kontrol sağlıyor.