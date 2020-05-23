Eminönü Meydanı'nda Arife Günü'ndeki sakinlik havadan fotoğraflandı - Son Dakika

Eminönü Meydanı'nda Arife Günü'ndeki sakinlik havadan fotoğraflandı

Zeki GÜNAL / RAMAZAN Bayramı ve Arife Günü'nde alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Eminönü Meydanı boş kaldı.

Zeki GÜNAL/ RAMAZAN Bayramı ve Arife Günü'nde alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Eminönü Meydanı boş kaldı. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı meydandaki sakinlik havadan fotoğraflandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ve Arife Günü için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 00.00'da başlayan yasak nedeniyle İstanbul'un sokkalarına ve meydanlarına sessizlik hakim oldu. Özellikle bayram öncesi yoğunluk oluşan Eminönü Meydanı da boş kaldı. Eminönü Meydanı'nı ekipler dezenfekte ederken, meydandaki sakinlik havadan fotoğraflandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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