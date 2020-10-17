EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA GÜVERCİNLERİ EZEN SANIĞA 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA GÜVERCİNLERİ EZEN SANIĞA 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

17.10.2020 11:03
EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA GÜVERCİNLERİ EZEN SANIĞA 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ, System.String[]

Eminönü'ndeki Yeni Cami önüne aracıyla hızla girerek çok sayıda güvercini ezerek öldüren şüpheli Üsame E. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Eminönü'ndeki Yeni Cami önüne aracıyla hızla girerek çok sayıda güvercini ezerek öldüren şüpheli Üsame E. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Üsame E. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Üsame Erol hakkında "Kamu malına zarar verme" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Üsame E. hakkındaki suçun soruşturma aşamasında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçu kapsamına girdiğinin anlaşılması üzerine şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün teklif edildiği kaydedildi. Şüphelinin savcılığın teklifini reddettiği, bunun üzerine şüpheli Üsame E. hakkında 28 Nisan 2020 günü 34 BIZ 074 plakalı aracıyla insanlar tarafından sıklıkla kullanılan Eminönü Yeni Cami önünde bulunan meydana hızla ve kontrolsüzce girerek kişilerin, hayat, sağlık ve mal varlıkları açısından tehlike oluşturduğu ve ayrıca meydanda bulunan çok sayıda güvercinin hayatının kaybetmesine neden olduğu belirtildi. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Üsame E.  önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

15-20 GÜVERCİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ Eminönü Meydanı'nda 28 Nisan 2020 günü Yeni Cami önünde bulunan güvercinleri 34 BIZ 074 plaka sayılı aracıyla ezen şüpheli Üsame E'nin, yaklaşık 15-20 güvercini öldürdüğü belirtilmişti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Üsame E. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece karakola imza şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha sonra adli kontrol kararı da kaldırılmıştı.

- İstanbul

Yeni Cami, İstanbul, Eminönü, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA GÜVERCİNLERİ EZEN SANIĞA 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

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