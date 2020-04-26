Eminönü Meydanı'nda sessizlik hakim - Son Dakika

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizliğin hakim olduğu Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.



Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 23 Nisan gecesi saat 00.00 itibarıyla başlayan kısıtlamanın son gününün sabahında da İstanbul'da her gün binlerce kişinin akın ettiği merkez noktalarında sessizlik hakim oldu. İstanbul genelinde olduğu gibi her gün binlerce insanın akın ettiği Eminönü Meydanı'nda da kısıtlama nedeniyle yaşanan sakinlik havadan görüntülendi. - İSTANBUL