Eminönü Meydanı'nda sessizlik hakim - Son Dakika

Eminönü Meydanı'nda sessizlik hakim
6 saat önce
Eminönü Meydanı'nda sessizlik hakim Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Eminönü Meydanı sakinliğini koruyor Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizliğin hakim olduğu Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.
Eminönü Meydanı'nda sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Eminönü Meydanı sakinliğini koruyor
İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizliğin hakim olduğu Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.
Korona virüse (covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 23 Nisan gecesi saat 00.00 itibariyle başlayan kısıtlamanın son gününün sabahında da İstanbul'da her gün binlerce kişinin akının ettiği merkez noktalarında sessizlik hakim oldu.
İstanbul genelinde olduğu gibi her gün binlerce insanın akın ettiği Eminönü Meydanı'nında da kısıtlama kapsamında yaşanan sakinlik havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:23 Kaynak: İHA
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