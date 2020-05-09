Eminönü Meydanı'nda sessizlik hakim - Son Dakika

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.



Korona virüse (Covid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Haftasonu geçerli olan ve 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan kısıtlama kapsamında her gün binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Eminönü Meydanı sessizliğe büründü.



Kısıtlamada kapsamında en sakin günlerinden birini yaşayan meydan, havadan görüntülendi. - İSTANBUL