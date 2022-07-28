Tarihi meydan motosiklet parkına döndü - Son Dakika
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Tarihi meydan motosiklet parkına döndü

28.07.2022 10:04

EMİNÖNÜ Meydanı'nda tarihi Rüştem Paşa Camii çevresine park eden onlarca motosiklet tepkiye neden oldu.

EMİNÖNÜ Meydanı'nda tarihi Rüştem Paşa Camii çevresine park eden onlarca motosiklet tepkiye neden oldu. Çevre esnafına ait olduğu belirtilen motosikletlerin, park yasağı uyarısına rağmen kaldırıma park edilmesi görüntü kirliliği oluşturuyor. Her gün binlerce turistin geçtiği alana motosikletini bırakanlardan Erdinç İnanç "Keşke güvenliği olan bir park yeri olsa, çalınma riskleri de ortadan kalkar. Hem görüntü kirliliği sona erer hem de belediyeye gelir olur" dedi.

İstanbul'da binlerce yerli ve yabancı turistin gezdiği Eminönü Meydanı'nda, tarihi Rüştem Paşa Camii'nin çevresi motosiklet parkı haline geldi. Çevredeki esnafa ait olduğu öğrenilen ve daha çok iş amaçlı kullanılan motosikletler, yayaların kullandığı kaldırıma park ediliyor. Hem yolları daraltan hem de görüntü kirliliğine neden olan motosikletler, tarihi meydanı ziyarete gelenlerin tepkisine neden oluyor. Esnaf etrafta motosikletleri için park yeri bulamadıklarını, belediyenin çözüm bulması gerektiğini belirtiyor.

"MOTOSİKLETLERE AİT PARK YERİ YOK"

Esnaf Erdinç İnanç "Motosikletlerin tarihi binaların arasında olması görüntü kirliliği yaratıyor. Bir motosiklet kullanıcısı olarak ben de buraya park ediyorum çünkü, bir park yeri yok. Keşke güvenliği olan bir park yeri olsa, çalınma riskleri de ortadan kalkar. Hem görüntü kirliliği sona erer hem de belediyeye gelir olur. Eskiden Mısır Çarşısı'na daha yakın park ediyorduk. Restore edildiği için buraya park ediyoruz. Zabıta burayı yasaklayınca yolun karşısına koyacağız" dedi.  Motosiklet sürücüsü Polat Ay, "Eminönü toptancı yeri olduğu için herkes motosiklet kullanıyor. Burayı esnaf park yeri olarak belirledi çünkü, başka park edecek yer yok" ifadelerini kullandı.Eminönü'ne gezmeye gelen Regaip Gündüz ise "Etik olarak baktığımızda çok güzel bir görüntü değil ama, yapacak bir şey yok gibi gözüküyor" diye konuştu.  Öte yandan İBB yetkilileri, motosikletler için park yeri belirlenmesi konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüntü dökümü------------------------ -Nedim Bayhan anons-Meydandan genel ve detay görüntü. -Motosikletlerden genel ve detay görüntü. -Esnaf Erdinç İnanç ile röportaj. -Regaip Gündüz ile röportaj.

-Polat Ay ile röportaj


- İstanbul
YORUMLAR
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Fatih'te park halinde otomobile çarpan motosikletli yaralandı Fatih'te park halinde otomobile çarpan motosikletli yaralandı İstanbul'dan geldi; evinin alt katıyla avlunun çöple dolu olduğunu gördü İstanbul'dan geldi; evinin alt katıyla avlunun çöple dolu olduğunu gördü
Kaynak: DHA

Eminönü Meydanı, Motosiklet, İstanbul, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi meydan motosiklet parkına döndü - Son Dakika

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