Yangın, Hamidiye Caddesi'nde 7 katlı binanın giriş katındaki dönercinin bacasında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Bacadan çıkan alevler çatıya da sirayet etti. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE DÖNERCİDE YANGIN - Son Dakika

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