İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE DÖNERCİDE YANGIN - Son Dakika
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İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE DÖNERCİDE YANGIN

04.09.2022 14:07
İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE DÖNERCİDE YANGIN

EMİNÖNÜ'NDE 7 katlı binanın giriş katındaki dönercinin bacasında yangın çıktı.

EMİNÖNÜ'NDE 7 katlı binanın giriş katındaki dönercinin bacasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürece söndürüldü.

Yangın, Hamidiye Caddesi'nde 7 katlı binanın giriş katındaki dönercinin bacasında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Bacadan çıkan alevler çatıya da sirayet etti. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE DÖNERCİDE YANGIN - Son Dakika

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