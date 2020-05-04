EMİNÖNÜ'NDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU... SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI - Son Dakika

3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Eminönü 'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Alışverişler yapanlar özellikle kahvaltılık ürünlere yöneldi. Gelenlerin çoğunluğunun maske taktığı görülürken, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı. Esnafın ise eldivenli ve maskeli olduğu görüldü.

"GEÇEN HAFTA DAHA HAREKETLİYDİ"

Peynir satan Eminönü esnafı Erdal Yusufoğlu, "Bugün yağmurlu diye iş yok, geçen hafta daha hareketliydi. Bugün biraz daha durgunö dedi. Turşucu Erkan Can, "Biraz kalabalık, sakin olsa iyi ama millet ramazandan dolayı daha çok gelip alışveriş yapıyor"diye konuştu.

"NE YAPALIM İNSANLARIN İHTİYACI 3 GÜNDÜR ÇIKAMIYORDUK"

Alışveriş yapan bir kişi, "Kahvaltılık aldım, rutin yaptığım bir şey. 3 gün insanlar evde beklediler, ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktılar ama doğru değil bu kalabalık" dedi.

Recep Erbaklancı, "Diğer günlere nazaran biraz kalabalık. Ama ne yapalım insanları ihtiyacı 3 gündür çıkamıyorduk o yüzden mecbur. Havda biraz yağmurlu daha serin güzel, milletin dışarı çıkması güzel. Fazla bir şey alamadım,Ne yapacağım kilere mi saklayacağım? Kimin ne zaman ne kadar yaşayacağı da belli değil, akşamlık, iftarlık aldık, rabbim olmayanlara da nasip etsin" diye konuştu.

Alışveriş yapan bir kadın ise "Fide aldık, kaşar peynir aldık, fazla değil. Mart'ta daha iyiydi, kış olduğu halde. Rahat alışverişimizi yapıyorduk. Ama şimdi istediğimizi alamıyoruz" dedi.

- İstanbul