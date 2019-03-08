Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde Araç Denize Uçtu; 2 Kişi Kurtarıldı (2)

Eminönü'nde Araç Denize Uçtu; 2 Kişi Kurtarıldı (2)

1 saat önce

ARAÇTAKİ KİŞİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDUEminönü'nde arabalı vapura giden bir aracın denize uçması sonucu otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi, olay yerindeki 2 genç ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Eminönü'nde Araç Denize Uçtu; 2 Kişi Kurtarıldı (2), System.String[]
ARAÇTAKİ KİŞİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Eminönü'nde arabalı vapura giden bir aracın denize uçması sonucu otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi, olay yerindeki 2 genç ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Denize uçan aracın sürücüsünün Zeki Hafifel (26), çocuğun ise Güney Hafifel (3) olduğu öğrenildi.

Haber: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:01 Kaynak: DHA

Eminönü, Güncel
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