Eminönü'nde Araç Denize Uçtu; 2 Kişi Kurtarıldı (2)
1 saat önce
ARAÇTAKİ KİŞİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDUEminönü'nde arabalı vapura giden bir aracın denize uçması sonucu otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi, olay yerindeki 2 genç ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.
ARAÇTAKİ KİŞİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU Eminönü
'nde arabalı vapura giden bir aracın denize uçması sonucu otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi, olay yerindeki 2 genç ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Denize uçan aracın sürücüsünün Zeki Hafifel (26), çocuğun ise Güney
Hafifel (3) olduğu öğrenildi.
Haber: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:01 Kaynak: DHA
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