Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde Araç Denize Uçtu; Araç Denizden Çıkarıldı

Eminönü'nde Araç Denize Uçtu; Araç Denizden Çıkarıldı

39 dakika önce

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAEminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu.

Eminönü'nde Araç Denize Uçtu; Araç Denizden Çıkarıldı, System.String[]
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA

Eminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu. Araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Araç denizden çıkarıldı. 

Olay, saat 19.15 Eminönü Arabalı Vapur iskelesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, arabalı vapur için bekleyen bir sürücüsü, bir anda aracını hareket ettirdi. Vapur sırası için konulan dubaları da önüne alan sürücü, direksiyonu bir anda sağa kırarak araçla denize uçtu. Çevredeki iki genç denize atlayarak batmakta olan araçtan çekip bir çocuğu kurtarırken, sürücüsünün bir süre sonra su yüzeyine çıktığı, ardından kurtarılarak kıyıya çıkarıldığı belirtildi. Olay yerine polis, sağlık, deniz polisi, itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan 1'i çocuk iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kıyı emniyeti ekipleri ve deniz polisi dalgıçları araçta yaptıkları araştırmada başka kimsenin olmadığını belirledi. Dalgıçların bağladığı iple vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Araç çekiciye bağlanarak polis otoparkına götürüldü. Sürücü ile çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, çocuğun kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, bir gencin batmakta olan araçtan çocuğu çekip aldığı, daha sonra denize atlayan başka bir gencin ondan çocuğu alıp kıyıya çıkardığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Sağlık ekipleri

-Ambulanslar

- Polis ve kıyı emniyeti ekipleri

-Çocuğun kurtarılma anı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:41 Kaynak: DHA

Eminönü, Araç, Güncel
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