EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU - Son Dakika

EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU

BAYRAMA 2 gün kala Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU, System.String[]
BAYRAMA 2 gün kala Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Kahve, lokum, kahvaltılık alışverişi yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Ramazan Bayramı'na 2 gün kala bayram alışverişinin sembol mekanı olan Eminönü'nde yoğunluk yaşanıyor. Alışveriş sırasında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.  Eminönü esnafı ise yoğunluktan memnun. Esnaf, tüketicilerin daha az ürün aldığını ama 2 gündür ilginin yoğun olduğunu belirtti. Bazı dükkanların içlerinde kalabalık olduğu, bazılarının da önünde kuyruk oluşurken, alışverişinin tamamlayanlardan bazıları ise meydanda bulunan oturma alanlarında dinledi.

"EŞ DOSTTA KAHVE İSTİYOR, ONLARA DA SERVİS YAPIYORUZ"

Bayramlık alışverişe çıkan Semra Öner, "Lokum alıyorum, kahve aldım, çorap aldım.  Sokağa çıkma yasağı biraz zor oldu ama sonumuz hayırlı olsun" dedi. Nurettin Yıldırım, "Lokum aldım, çiçek pazarından çiçek aldım. Sokağa çıkma yasağı daha iyi oldu, evde rahat rahat çocuklarla, torunlarla otururuz. Lokumların birisini kendime, birisini gelinime aldım." diye konuştu. Alışveriş yapan Nuray Özkan, "Annemler seyahate gideceği için biraz mecburi bir alışveriş oldu. Onların kendi isteklerini alıyorum. Pandemi başladığından beri ilk kez geliyorum ve alıp bir an önce gitmek istiyorum. Bayramda yasak kötü ama sağlığımız açısından gerekli" şeklinde konuştu. Metin Dırdıroğlu, "Kahvaltılık aldım, şeker aldım, kahve aldım. Eş dostta kahve istiyor, onlara da servis yapıyoruz. Bu hastalık bitsin biz de işimize gücümüze bakalım. Ben sokağa çıkma kararını yerinde buluyorum, sonumuz iyi olsun" dedi.

"HERKES BİR ŞEYLER ALIYOR, AZ DA OLSA"

Lokumcu Suat Kandemir, "Bayram dolayısıyla yoğunuz, fiyatlarımız 12 lira. Eski bayramlar yok, eski yoğunluk yok, 'nerede eski bayramlar' diyoruz"  şeklinde konuştu. Lokum ve şeker satan Hasan Öner ise, "İki gündür kalabalık burası. Vatandaş çıkamayacak, sonuçta sağlığımız önemli. Ama evlerinde de olsa sembolik olarak herkes bir şeyler alıyor, az da olsa, yarım kilo, bir kilo almasa da 200-300 gram alıyor, bayramını evde geçirecek herkes. Bayramlık ürünler bu sene geçen senekine göre çok ucuz, geçen sene 30-35 liraya sattığımız ürünü bu sene 25 liraya satıyoruz" dedi.

- İstanbul
Ramazan Bayramı, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU - Son Dakika

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