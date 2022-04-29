EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

29.04.2022 14:37

RAMAZAN Bayramı öncesi Eminönü'nde bayram hareketliliği başladı.

RAMAZAN Bayramı öncesi Eminönü'nde bayram hareketliliği başladı.

Ramazan Bayramı öncesi Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda bayram hareketliliği başladı. Vatandaşlar özellikle lokum ve şeker alışverişi için Eminönü'nün yolunu tuttu. Fiyatlardan memnun olanların yanı sıra, çarşıdan eli boş çıkanlar da oldu.

Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Dursun Aydoğan, "Bu bayram yoğunluk biraz yavaş geçiyor. Eski bayramlara göre bayağı bir düşüklük var. En çok şeker ve lokum satılıyor. Lokum daha çok tercih ediliyor. Fiyatlar uygun. Lokum 35 lira, geçen seneye göre biraz tırmanış var ama toz şekere zam geldiği için biz de mecbur fiyatları artırdık. Geçen sene lokum 15 lira civarındaydı. Şekerler de geçen sene 30 liraydı, bu sene 50 lira" dedi.

Esnaf Muhittin Tan, "Bu sene sakin geçiyor. Bu sene 10 gün kala bir bayram heyecanı, hareketliliği bekliyorduk ama yok. Çok sakin. İnşallah bayramdan sonra olur. Geçen sene 5'er kilo lokum alınıyordu bu sene yarımşar kilo alınıyor. Şeker dökerdik eskiden, bu sene şeker soran yok. Geçen sene 25 liraya alınan lokum bu sene 55 lira oldu" diye konuştu.

Esnaf Resul Kandemir de, "Bu yıl Allah'a çok şükür iyi. Fiyatlar da iyi, süt ürünlerine henüz zamlar yapılmadı. 69 lira, 95 liraya peynir fiyatları değişiyor. Geçen seneye göre işler yok. Geçen sene iş daha fazlaydı" dedi.

Bayram alışverişine gelen İdris Önerge, "Şeker ve lokum alıyoruz. Hepsi gelen misafirlerimiz için. Fiyatlar geçen seneye göre çok yüksek ama yapacak bir şey yok, almak zorundayız" ifadelerini kullandı. Bayram alışverişi yapan Kifayet Erencan da, "Geleneksel, her bayram lokum alıyorum. Misafirliğe gittiğimiz büyüklerimize lokum ve kahve götürüyorum. Bugün de bayram yaklaştığı için alışverişe geldik. 10 paket lokum aldık. Fiyatlar geçen seneye göre biraz artmış ama biz her sene aynı tezgahtan alışveriş yapıyoruz diğer yerlere göre daha uygun" diye konuştu.

Alışverişe gelen Çiğdem Özbakır ise, "Şeker, çerez, çikolata o tür şeyler alacağım. Fiyatlara alıştık artık makul gelmeye başladı. Güzel her şey, yolunda gözüküyor" dedi. Saliha Koç da, "Kuruyemiş, çikolata, bayram alışverişinde ne oluyorsa onu aldık. Fiyatlar pahalı, ucuz değil" ifadelerini kullandı. Saadet Erenler, "Hiçbir şey almadan çıkıyorum. Çikolatalara, kahvelere baktım ama başka yerlerden alışveriş yapacağım" dedi.

EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

YORUMLAR
500
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı Erzincan Otogarı'nda bayram hareketliliği Erzincan Otogarı'nda bayram hareketliliği

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Otomobilin çarptığı köpek tampona sıkıştı
15:00 MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur, 3. kez kanser olduğunu duyurdu
14:52 Kadir Gecesi'nde Devlet Bahçeli ile görüşen Hakan Ural detayları anlattı
14:40 Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı
14:37 Çıkan tartışma korkunç bitti: Genç kadın kocasını öldürdü
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
14:23 İlk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak İyilik dizisinde neler olacak?
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:11 Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenince nasıl bir tepki verecek?
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 15:09:32. #1.13#
SON DAKİKA: EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement