Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde bayram izdihamı
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Eminönü'nde bayram izdihamı

20 dakika önce

BAYRAMIN 2'inci gününde Eminönü'nde izdiham yaşandı.

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BAYRAMIN 2'inci gününde Eminönü'nde izdiham yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı.
Bayramın ilk günü evlerinde ve yakınlarıyla bayramlaşarak geçiren İstanbullular 2'inci gününde kendilerini dışarı attı. İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde izdiham yaşandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı. Araçların arasından geçenleri ile sürücüler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.
İstanbullulardan Adalar'ı tercih edenler de fazlaydı. Ada vapurları da dolup taşarken Büyükada'da oldukça kalabalık bir gün geçirdi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:20 Kaynak: DHA
İstanbul, Eminönü, Güncel
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