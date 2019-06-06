EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
37 dakika önce
Haber - Kamera Zeki GÜNAL İstanbul DHABayramın 3'üncü gününde de Eminönü'nde yoğunluk yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:04 Kaynak: DHA
Haber - Kamera Zeki GÜNAL İstanbul
DHA
Bayramın 3'üncü gününde de Eminönü
'nde yoğunluk yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı. İstanbullular bayramın son günün de de kendilerini dışarı attı.
İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. İstanbul'un Avrupa Yakası
'ndan Anadolu Yakası
'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı.
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