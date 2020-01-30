Eminönü'nde bir hanın çatısında yangın çıktı - Son Dakika

Eminönü'nde bir hanın çatı katında kozmetik malzemesi üreten iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Demirtaş Mahallesi Kalem Sokak'taki 4 katlı hanın çatı katında kozmetik malzemesi üreten bir iş yerinde, ilk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yan binaya da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle hasar meydana gelen iş yerinde, ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

Bu arada, olay nedeniyle trafiğe kapatılan caddedeki ulaşım normale döndü.

Kaymakamlık açıklaması

Fatih Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"İtfaiyeden alınan bilgiye göre, saat 12.30 civarı Tahtakale Mahallesi Kalem Sokak'ta yer alan bir çarşının 4. katında kozmetik malzemesi üreten bir iş yerinde, ilk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yaralı ve can kaybı yoktur."