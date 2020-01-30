Eminönü'nde çatı yangını  (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eminönü'nde çatı yangını  (1) - Son Dakika

Eminönü'nde çatı yangını  (1)

6 saat önce

Zeki GÜNAL/Eminönü'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı.

Eminönü'nde çatı yangını  (1), System.String[]

Zeki GÜNAL/

Eminönü'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor


Eminönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü
Eminönü'nde bir hanın çatısında yangın çıktı Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:14:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eminönü'nde çatı yangını  (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]