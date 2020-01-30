Eminönü'nde çatı yangını  (1) - Son Dakika

Eminönü'nde çatı yangını (1)
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Zeki GÜNAL/Eminönü'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:37 Kaynak: DHA
Zeki GÜNAL/
Eminönü'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor
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