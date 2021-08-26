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Eminönü'nde ceza yiyen taksi sürücüsü: "Kesinlikle hak ediyoruz" - Son Dakika

Eminönü'nde ceza yiyen taksi sürücüsü: "Kesinlikle hak ediyoruz"

26.08.2021 19:52

Eminönü'nde ceza yiyen taksi sürücüsü: "Kesinlikle hak ediyoruz" Eminönü'nde sivil trafik polisinin bindiği takside sigara içen ve emniyet kemerini takmayan sürücü Yaşar Akpınar, "Emniyet kemerini takmamıştık. Bir de sigara kullanıyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor.

Eminönü'nde ceza yiyen taksi sürücüsü: "Kesinlikle hak ediyoruz"

İSTANBUL - Eminönü'nde sivil trafik polisinin bindiği takside sigara içen ve emniyet kemerini takmayan sürücü Yaşar Akpınar, "Emniyet kemerini takmamıştık. Bir de sigara kullanıyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Kesinlikle hak ediyoruz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerinin kısa mesafe yolcu almayan, turist seçen ve taksimetre açmayan taksi sürücülerine yönelik denetimleri sürüyor. İstanbul genelinde 1 Ocak ile 24 Ağustos tarihleri arasında ticari taksiler üzerine yapılan denetimlerde 110 bin 514 adet ticari taksi kontrol edildi. 26 bin 804 adet cezai işlem uygulanırken bin 886 adet ticari taksi trafikten men edildi.

Eminönü'nde bugün gerçekleştirilen denetimde yolcu kılığına giren sivil trafik polisi, bir ticari taksiye bindi. Yolculuk süresince emniyet kemeri takmayan ve sigara kullanan taksi sürücüsü Yaşar Akpınar, Eminönü'nde kurulan uygulama noktasına çekildi. Emniyet kemeri takmamak ve sigara kullanımından toplam 288 para cezası uygulanan Akpınar, "Kesinlikle" hak ediyoruz dedi. Ayrıca denetim boyunca bir çok taksi sürücüsüne polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

"Normalde takıyordum ama dalgınlığıma denk geldi"

Emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü Birol Menteş, "Normalde takıyordum ama dalgınlığıma denk geldi. Otelden aldım yolcuyu biraz acelem vardı. Takamadık. Cezamızı çekeceğiz. Haklı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Fahiş fiyat uygulayanlar mesleğin içinden arınmalı. Bizim de adımız kötüye çıkmasın" dedi.

"Sadece turistlere duruyorlar"

Uygulamaları başarılı bulduğunu söyleyen taksi yolcusu Mehmet Özkan, "Eminönü civarında sıkıntı var. Şu an duraktan geldiğim için gelebiliyorum. Burada kesinlikle taksi bulamıyorsunuz. Geçen gün yarım saat bekledim. Sadece turistlere duruyorlar. Türklere hiçbir şekilde durmuyorlar. Turistlerden yüksek para alıyorlar. Bana taksimetre açtılar" diye konuştu.

"Kesinlikle hak ediyoruz"

Sivil trafik polisinin bindiği araçta sigara içen ve maske takmayan taksi sürücüsü Yaşar Akpınar, "Aracıma sivil memur bindi. Emniyet kemerini takmamıştık. Bir de sigara kullanıyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonar dikkat edeceğiz. Kesinlikle hak ediyoruz. Bence bu uygulamaların daha sık olması lazım" şeklinde konuştu.

"Çoluğuna çocuğuna nasıl yediriyorlar, bilmiyorum"

Fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili konuşan Akpınar, "Haksız kazanç. Haram onlar. Çoluğuna çocuğuna nasıl yediriyorlar, bilmiyorum. Onlara da cezai işlem uygulanıyor. Onlar daha fazlasını hak ediyor. Dolandırıcılığa giriyor. Ben emniyet kemeri takmadım. Bir de elimde sigara vardı. Memur bey gördü" dedi.

"Mesleği karalıyorlar"

Denetimden kusursuz geçen bir taksi sürücüsü Kadir Karaköse ise, "Ben müşteri seçmiyorum. Alıyorum. En yakın mesafe 15 TL. Kilometre yapmadan 15 TL alıyorsunuz. Yapmamaları lazım. Mesleği karalıyorlar. Ayıklanmaları lazım. İsmimiz lekeleniyor. Yaptığımız iş kötüleniyor" dedi.

Eminönü'nde ceza yiyen taksi sürücüsü: Kesinlikle hak ediyoruz
Eminönü'nde ceza yiyen taksi sürücüsü: Kesinlikle hak ediyoruz
Eminönü'nde ceza yiyen taksi sürücüsü: Kesinlikle hak ediyoruz
Eminönü'nde ceza yiyen taksi sürücüsü: Kesinlikle hak ediyoruz

İstanbul, Eminönü, Sigara, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'nde ceza yiyen taksi sürücüsü: 'Kesinlikle hak ediyoruz' - Son Dakika


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