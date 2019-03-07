Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde Çocuk Denize Uçan Araçtan Böyle Kurtarıldı

Eminönü'nde Çocuk Denize Uçan Araçtan Böyle Kurtarıldı

1 saat önce

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHAEminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu.

Eminönü'nde Çocuk Denize Uçan Araçtan Böyle Kurtarıldı, System.String[]
Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

Eminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu. Araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Çocuğun gençler tarafından kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uçan araç henüz batmamışken, gençlerin suya atlayarak çocuğu aracın içinden çıkardığı görülüyor. Gençlerin çocuğu kurtarmasının ardından aracın suya battığı kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerası

-Gençlerin suya atlayarak çocuğu kurtarması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:25 Kaynak: DHA

DHA, Eminönü, Araç, Güncel
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