Eminönü'nde Çocuk Denize Uçan Araçtan Böyle Kurtarıldı

EMİNÖNÜ'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu.

EMİNÖNÜ'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu. Araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Çocuğun gençler tarafından kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uçan araç henüz batmamışken, gençlerin suya atlayarak çocuğu aracın içinden çıkardığı görülüyor. Gençlerin çocuğu kurtarmasının ardından aracın suya battığı kameraya yansıyor. - İstanbul

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