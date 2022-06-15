Eminönü'nde çorap kavgası! Seyyar satıcı kadına saldıran adamı tekme tokat dövdüler - Son Dakika
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Eminönü'nde çorap kavgası! Seyyar satıcı kadına saldıran adamı tekme tokat dövdüler

15.06.2022 11:02

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Eminönü cumartesi birbirine girdi. Çorap satın almak istediği seyyar satıcı kadınla tartışan adam, olaya müdahale eden çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilemeyince dövüldü.

Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Eminönü Meydanı'nda seyyar satıcılık yapan kadın ile çorap alacağını söyleyen kişi arasında fiyat tartışması çıktı. Çorap almak isteyen kişi, iddiaya göre fiyatta anlaşamayınca kadını hırsızlıkla suçladı.

Eminönü bir anda karıştı! Seyyar satıcı kadına saldıran şahsa kafa attılar

KADINI YERE DÜŞÜRDÜ

Ardından kolunu kıvırıp darbettiği kadını iterek yere düşürdü. Kadının sattığı çorapları tekmeleyen saldırgan az ileriye giderek oturdu. Çevredekiler saldırgana tepki gösterirken, olayı uzaktan gören bir vatandaş kadının yardımına gelip yerdeki çorapları topladı.

Eminönü bir anda karıştı! Seyyar satıcı kadına saldıran şahsa kafa attılar

SALDIRGANA KAFA ATTI

Ardından yanına gittiği saldırgana kafa attı. Kadına yardım eden kişi ile saldırgan arasında kavga çıkınca çevredekiler araya girdi. Bağrışmaları duyup gelen bir trafik polisi kavgayı sonlandırdı.

Eminönü bir anda karıştı! Seyyar satıcı kadına saldıran şahsa kafa attılar

"15 LİRALIK ÇORABA 4 LİRA VERDİ"

Darbedilen seyyar satıcı kadın, "Ben çorap satıyorum. Adam 4 lira verdi, çorabın 15 lira olduğunu söyledim. Sonra çorabı almadı bana 'hırsız' dedi. Ben ne hırsızlık yaptım ki, iki tane çorabı benden 4 liraya almaya çalıştı. '15 liraya satıyorum' dedim, sonra benim kolumu tutup çevirdi. Bana vurdu, sonra polisler geldi" dedi.

Eminönü bir anda karıştı! Seyyar satıcı kadına saldıran şahsa kafa attılar
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Kaynak: DHA

Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eminönü'nde çorap kavgası! Seyyar satıcı kadına saldıran adamı tekme tokat dövdüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eminönü'nde çorap kavgası! Seyyar satıcı kadına saldıran adamı tekme tokat dövdüler - Son Dakika
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