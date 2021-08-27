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Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi - Son Dakika

Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi

27.08.2021 14:24
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi, System.String[]

EMİNÖNÜ'nde taksicilere yönelik yapılan denetimde, kurallara uymayanlara ceza kesildi.

EMİNÖNÜ'nde taksicilere yönelik yapılan denetimde, kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Eminönü Reşadiye Caddesi'nde taksilere binerek kısa mesafe ve taksimetre kontrolü yaptı. Ekipler tarafından durdurulan bir taksinin evrak kontrolü sırasında eksiklerinin bulunması nedeniyle bölgeye çekici çağrıldı. Taksi, ekipler tarafından çekiciyle götürüldü. Ekiplerin denetimlerinin gün boyu süreceği ve uygulamalara devam edeceği bildirildi. Kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi.

"BU İŞİN BİR ÇÖZÜMÜ OLSUN"

Taksici Doğu Yıldız, "Kısa mesafe daha karlı. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim de çok sorunlarımız var ama arayıp soran yok. Herkes taksicilere saldırıyor. İsterdik ki belediye başkanımızla bir çay kahve içebilelim, sorunlarımızı giderelim. Bunları hiç kimse ele almıyor. Hep taksiciler suçlanıyor. Ben öyle değilim, bu işi 30 yıldır yapıyorum. Biz isterdik ki sorunları hep beraber çözelim. Bu işin bir çözümü olsun. Her mesleğin içinde olduğu gibi çürükler de var. Temizlenecek inşallah." dedi.Daha önce kısa mesafe sorunu yaşamadığını ifade eden bir yolcu ise, "Ben her bindiğimde istediğim yere gidebiliyorum, sorun yok. Hepsi çalışıyor. Aralarında bir iki tane çıkar ama önemli değil. On parmağın onu bir değil. On tane taksicinin içinde bir iki tane kısa mesafe için almayan çıkabiliyor. Yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi
Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi

Trafik Denetleme, Eminönü, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eminönü'nde denetim; kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi - Son Dakika


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