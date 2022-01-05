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EMİNÖNÜ'NDE DENETİME TAKILAN TAKSİCİ BİZ İHRACAT YAPIYORUZ - Son Dakika

EMİNÖNÜ'NDE DENETİME TAKILAN TAKSİCİ BİZ İHRACAT YAPIYORUZ

05.01.2022 15:40

EMİNÖNÜ'nde sivil trafik ekipleri, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

EMİNÖNÜ'nde sivil trafik ekipleri, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime takılan sürücülerden Şerif Dereli, 'Biz ihracat yapıyoruz lütfen bize iyi davranın' dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Fatih Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan, taksimetre açmayan ve yolcu seçen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim sırasında taksimetre açarken polise yakalanan Hakan Özergin'e taksimetre açmadığı için 888, kemer takmadığı için 196, plakası yönetmeliğe uygun olmadığı için de 750 lira ceza kesildi.

Cezanın ardından polisi ikna etmeye çalışan Özergin, 'Yolcuyla pazarlık yapmadım. Emniyet kemeri takmadım diye cezayı kesiyorlar işte. Elimi aynanın oraya attım taksimetreye dokunuyorum zannediyor polis dedi.

Denetimden geçen sürücülerden Şerif Dereli ise, Biz ihracat yapıyoruz, lütfen bize iyi davranın. Turist taşıyoruz. Yolcularımızı memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeter ki ülkemize döviz bıraksın diye uğraşıyoruz diye konuştu.

Taksimetre açmadığı ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan Muratcan Özyurt, Yolcuyu yeni aldığım için taksimetreyi açarak geldim. Ayrıca şu an taksimetre sırası olduğu için daha yapılmamış taksimetremiz. Biz bunu kendi müşterilerimize söylüyoruz. Gelen zammı ilave ediyoruz. Yeni çıktığım için kemer takmayı unuttum. O konuda haklılar ifadelerini kullandı.

EMİNÖNÜ'NDE DENETİME TAKILAN TAKSİCİ BİZ İHRACAT YAPIYORUZ
EMİNÖNÜ'NDE DENETİME TAKILAN TAKSİCİ BİZ İHRACAT YAPIYORUZ
EMİNÖNÜ'NDE DENETİME TAKILAN TAKSİCİ BİZ İHRACAT YAPIYORUZ

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şerif Dereli, İhracat, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNÖNÜ'NDE DENETİME TAKILAN TAKSİCİ BİZ İHRACAT YAPIYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EMİNÖNÜ'NDE DENETİME TAKILAN TAKSİCİ BİZ İHRACAT YAPIYORUZ - Son Dakika
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