Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde, denizde erkek cesedi bulundu - İSTANBUL
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Eminönü'nde, denizde erkek cesedi bulundu - İSTANBUL

13 saat önce

Eminönü İskelesi civarında erkek cesedi bulundu.

Eminönü İskelesi civarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ve Denizde Dayanışma Derneği ekipleri, Beşiktaş- Kadıköy seferini yapan vapurdan bir kişinin Kabataş civarında denize düştüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de bir kişinin denize atladığı ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışması başlattı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Eminönü İskelesi civarında denizde, bir erkeğe ait ceset bulundu. Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.
Ekiplerin, diğer kişiyi arama çalışması devam ediyor.
Eminönü'nde, denizde erkek cesedi bulundu - İSTANBUL
Beşiktaş, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:43 Kaynak: AA
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