Eminönü'nde, denizde erkek cesedi bulundu - İSTANBUL

Eminönü
İskelesi civarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ve Denizde Dayanışma Derneği ekipleri, Beşiktaş- Kadıköy
seferini yapan vapurdan bir kişinin Kabataş
civarında denize düştüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de bir kişinin denize atladığı ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışması başlattı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Eminönü İskelesi civarında denizde, bir erkeğe ait ceset bulundu. Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.
Ekiplerin, diğer kişiyi arama çalışması devam ediyor.