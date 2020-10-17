Eminönü'de denizden erkek cesedi çıktı - Son Dakika

Eminönü'de denizden erkek cesedi çıktı

17.10.2020 11:26

- Eminönü'de denizden erkek cesedi çıktı Eminönü'nde denizden 50 yaşlarında erkek cesedi çıkarıldı.

- Eminönü'de denizden erkek cesedi çıktı

İSTANBUL - Eminönü'nde denizden 50 yaşlarında erkek cesedi çıkarıldı. Deniz polisinin cesedi çıkardığı anlar vapur iskelesinde bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay Eminönü'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eminönü vapur iskelesinde bekleyen vatandaşlar denizde bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Deniz polisi cesedi denizden çıkartarak Karaköy sahiline götürdü. 112 ekipleri yaptığı ilk incelemede 50 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Deniz polisinin cesedi denizden çıkardığı anlar ise vapur iskelesinde bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Eminönü'de denizden erkek cesedi çıktı
Eminönü'de denizden erkek cesedi çıktı
Eminönü'de denizden erkek cesedi çıktı
Eminönü'de denizden erkek cesedi çıktı
Eminönü'de denizden erkek cesedi çıktı
Eminönü'de denizden erkek cesedi çıktı
Eminönü'de denizden erkek cesedi çıktı

Cep Telefonu, Eminönü, Polis, Erkek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'de denizden erkek cesedi çıktı - Son Dakika

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