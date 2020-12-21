Eminönü'nde denize atlayan şahıs kurtarıldı - Son Dakika

Eminönü'nde denize atlayan şahıs kurtarıldı

21.12.2020 13:43

Eminönü'nde denize atlayan şahıs kurtarıldı Denizden çıkarılan şahsın "Beni niye kurtardınız?" dediği öğrenildi Eminönü'nde vapurdan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kişi can simidiyle kurtarıldı.

Eminönü'nde denize atlayan şahıs kurtarıldı

Denizden çıkarılan şahsın "Beni niye kurtardınız?" dediği öğrenildi

İSTANBUL - Eminönü'nde vapurdan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kişi can simidiyle kurtarıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Eminönü'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşlarında bir kişi Şehir Hatları vapurundan denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. İskelede bulunan kişiler durumu fark ederek boğulan kişiye yakın noktadaki özel bir tur teknesine haber verdi. Tur teknesinden boğulan kişiye can simidi atılarak kişi, tekneye çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ölümden dönen kişiyi iskeleden alarak çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Beni niye kurtardınız diye söylüyordu"

Tur şirketi görevlilerinden Dursun Duman, "50-60 metre açıkta bir şahsı denizin üzerinde gördük. Sahil güvenlik ve polis arkadaşlar geldi. Ben o arada Nil-3 yatının kaptanını aradım. Arkadan yanaştılar. Adamı aldılar. İskeleye aldık. Üstünü soyduk. Üstüne battaniye sardık. Üşüyordu. Eli çolaktı. İntihar girişiminde bulunmuş. Ambulansa verdik. İlk yardım hastanesine götürdüler. Beni niye kurtardınız diye söylüyordu" dedi.

Eminönü'nde denize atlayan şahıs kurtarıldı
Eminönü'nde denize atlayan şahıs kurtarıldı
Eminönü'nde denize atlayan şahıs kurtarıldı
Eminönü'nde denize atlayan şahıs kurtarıldı

İntihar, Eminönü, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'nde denize atlayan şahıs kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor İstanbul Üniversitesi'nden araştırma: Partilere duyulan duygusal bağların zayıflığı, beklenmedik oy kayıplarına neden olabilir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu Kadın ve çocukların koronayı daha kolay atlatmasının sebebinin 'Timüs Bezi' olduğu ortaya çıktı
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Efsane isimden çarpıcı iddia: Salah, Liverpool'da mutlu değil Efsane isimden çarpıcı iddia: Salah, Liverpool'da mutlu değil         
14:00
Eski eşini öldürüp intihara kalkışmıştı! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Eski eşini öldürüp intihara kalkışmıştı! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı         
13:23
Kaç gündür aranıyordu! 3 çocuk babasının cansız bedeni ırmaktan çıktı Kaç gündür aranıyordu! 3 çocuk babasının cansız bedeni ırmaktan çıktı         
13:08
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz         
11:44
Evde doğurduğu bebeğini pencereden attı! Evde doğurduğu bebeğini pencereden attı! "Hatırlamıyorum, elimden düşmüş olabilir" sözleriyle kendini savundu         
11:17
Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak         
11:10
Yargıtay'dan emsal karar: Rakip firmaları övüp kendi iş yerini eleştiren çalışan tazminatsız kovulur Yargıtay'dan emsal karar: Rakip firmaları övüp kendi iş yerini eleştiren çalışan tazminatsız kovulur         
11:00
İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek         
10:34
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu         
09:56
Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı         
09:35
2 çocuğunu andız pekmezi yaparak okuttu! Kilosu 50 liradan yok satıyor 2 çocuğunu andız pekmezi yaparak okuttu! Kilosu 50 liradan yok satıyor         
08:28
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 14:24:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eminönü'nde denize atlayan şahıs kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei