Üye Girişi
Son dakika haber | Eminönü'nde denize attığı kişinin ölümüne neden olan sanık: Yumruk attım düştü, ayaklarından tutup atmadım - Son Dakika

Son dakika haber | Eminönü'nde denize attığı kişinin ölümüne neden olan sanık: Yumruk attım düştü, ayaklarından tutup atmadım

13.02.2022 10:08
Son dakika haber | Eminönü'nde denize attığı kişinin ölümüne neden olan sanık: Yumruk attım düştü, ayaklarından tutup atmadım

Son dakika gündem haberine göre EMİNÖNÜ'nde 10 ay önce sahilde oturan ve hiç tanımadığı inşaat işçisi Ahmet Uzun'a yumruk atarak denize düşürüp boğularak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 25 yıla kadar hapsi istenen Serdal Akar hakim karşısına çıktı.

EMİNÖNÜ'nde 10 ay önce sahilde oturan ve hiç tanımadığı inşaat işçisi Ahmet Uzun'a yumruk atarak denize düşürüp boğularak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 25 yıla kadar hapsi istenen Serdal Akar hakim karşısına çıktı. Akar savunmasında, "Kendisine yumruk attım, suya düştü. Ayaklarından tutup atmadım" dedi. Mahkeme, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinde gözlem altına alınmasına karar verdi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Serdal Akar getirildi. Duruşmaya maktul Ahmet Uzun'un ağabeyi Yakup Uzun katılırken, Ordu'da yaşayan annesi Fatma Uzun, babası Fikri Uzun ve ablası Zeliha Tokaç Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi avukatları Mehmet Sami Uzun, Emirhan Doruk ve taraf avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

"AYAKLARINDAN TUTUP ATMADIM"

Sanık Serdal Akar savunmasında, "Çok pişmanım keşke olmasaydı. Bana küfür ettiği için yaptım. Kendisine yumruk vurmaya çalışırken o an denize düştü" dedi. Akar, "Olay günü sahilde otururken bir küçük çocuğu sevmek için kucağıma aldım. Annesi çocuğu bırakmamı söyleyince çocuğu bıraktım. Daha sonra sahilde oturan maktul de bana küfür etti. Kendisine yumruk attım, suya düştü. Ayaklarından tutup atmadım. Sonra kaçtım, olay yerine tekrar geldim. Polisler beni yakaladı. Olay günü alkollüydüm. 10 şişe alkol içtim. Daha önce Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatrik yatılı tedavi gördüm. Evdeki eşyaları dışarı atıyordum, evdekilere zarar veriyordum. Sonrasında ambulanslar beni hastaneye götürüyordu. Olaydan sonra beni dövecekler diye korktuğum için 'ben yapmadım' dedim" şeklinde konuştu. Hakimin, "Kucağına aldığın çocuğu da atmaya çalışmışsın" diye sorması üzerine sanık, "Evet, denize atar gibi yaptım" dedi.

"KARDEŞİM KİMSEYE ZARAR VERMEZ"

Şikayetçi Yakup Uzun ise kardeşinin sanığa küfür etmediğini, o tarzda konuşan biri olmadığını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Maktul Ahmet Uzun'un ablası Zeliha Tokaç da "Kardeşim kimseye zarar vermez. Kendisi küfür eden biri değildir. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"SEBEPSİZ YERE VAHŞİCE KATLEDİLMİŞTİR"Şikayetçilerin avukatı Mehmet Sami Uzun, "Her ne kadar iddianamede suç kasten adam öldürme olarak belirtilse de bize göre sanığın eylemi canavarca hisle ve kasten adam öldürme suçudur. Sanığın maktulün kafasına yumruk atarak denize attığında, maktulün ölebileceğini öngörmesi ve bunu bilmemesi mümkün değildir. Bu nedenle eylem kasten gerçekleşmiştir. Maktulün sanığa karşı hiçbir eylemi yoktur. Sanık akıl hastası izlenimi uyandırarak eyleminin cezasız kalmasını sağlamaya çalışmaktadır. Maktulün sebepsiz yere vahşice katledilmesi nedeniyle olaydan sadece maktul ve ailesi değil tüm Türkiye vatandaşları zarar görmüştür. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu.

TANIK: "AYAĞINDAN TUTUP DENİZE ATTIĞI ANI GÖRDÜM"Mahkemede tanık olarak dinlenen Yasin Korkmaz, "Arkadaşlarımla Ayasofya'ya namaz kılmaya gitmiştik. Sonra Eminönü'ne inmiştik. Şarkı söyleyen gençleri dinliyorduk. Sonra sanık maktulün ayağından tutup denize attığı anı gördüm. Aralarında ne konuştuklarını duymadım ortam kalabalık olduğu için" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM KARARISanık Serdal Akar'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın geçmiş psikiyatrik bilgilerinin eklenerek akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinde gözlem altına alınmasına karar verdi. Heyet, dosyadaki CD'lerin ve sosyal medyadaki tüm haberlerin taranarak olayla ilgili en net görüntülerin duruşma salonundaki bilgisayar için uygun programla hazırlanması için bilirkişiye rapor düzenlettirilmesine de hükmetti. Duruşma ertelendi. İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Nisan 2021 yılında maktul Ahmet Uzun'un Sirkeci - Kadıköy iskelesinin yakınında deniz kenarındaki kaldırımda oturduğu, o sırada sanık Serdal Akar'ın bir çocuğu kucağına alarak deniz kenarındaki kaldırıma bıraktığı aktarıldı. Sonrasında sanık Serdal'ın maktul Ahmet Uzun'un yanına geldiği ve aralarında herhangi bir tartışma olmadan maktulün yüzüne yumruk attığı, ardından sanık maktulün bacağından tutarak denize attığı anlatıldı. Sanık Serdal Akar'ın olay yerinden kaçarak bir saat sonra kıyafetlerini değiştirip olay yerine tekrar geldiği ve polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındığı anlatılan iddianamede, sanığın olayın başlangıcından itibaren akıl hastası olduğuna dair oluşturduğu savunma kurgusuna savcılıkça itibar edilmediği aktarıldı. İddianamede Serdal Akar'ın kimliği tespit edilemeyen bir erkek çocuğunu havaya kaldırarak denize atmaya çalışması eylemiyle ilgili yaralamaya teşebbüs suçundan gerekli evrakların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat İşlemleri Bürosu'na gönderildiği belirtildi. Sanık Serdal Akar'ın "Olası kastla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.


YORUMLAR
500

Ahmet Uzun, İstanbul, Eminönü, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Eminönü'nde denize attığı kişinin ölümüne neden olan sanık: Yumruk attım düştü, ayaklarından tutup atmadım - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 10:20:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Eminönü'nde denize attığı kişinin ölümüne neden olan sanık: Yumruk attım düştü, ayaklarından tutup atmadım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement